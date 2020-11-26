身高滿155公分就要當兵！徐巧芯：贊成面對兵源不足問題
身高滿155公分就要當兵！徐巧芯：贊成面對兵源不足問題
記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-11-26 10:20:18
國防部預告修正「體位區分標準」第2條規定附件，基於兵役公平原則，將免役身高自157公分下修訂為未滿155公分，視力部分則加註「最佳矯正視力未達0.6者」才能免役，BMI（身體質量指數）未滿16.5、或大於35才得免役。
根據現行「體位區分標準」規定，達適服役年齡男子，身高196公分以上、157公分以下者才能免役，但草案新規定將免役身高下修至未滿155公分；BMI未滿16.5、或大於35才得免役。視力部分，現行免役體位規定，若一眼矯正視力0.1以下、一眼散瞳後驗光度數逾11屈光度，以及兩眼散瞳後驗光度數相差5屈光度，可免役。但草案新規定附帶新的「最佳矯正視力未達0.6」免疫條件。草案也將服替代役的BMI值上限自31.5上修至35。國防部發言人史順文表示，「體位區分標準」上一次修正發布是在2018年8月。有鑑於現今作戰型態改變，視力、BMI 值及身高都已不是服兵役的限制條件，基於兵役公平原則，因此修正「體位區分標準」。先前對於兵役制度提出許多看法的北市議員徐巧芯表示，這次看到國防部預告修正「體位區分標準」，放寬服兵役條件非常贊成。兵源、戰力不足這件事，本來就應該要務實面對，而不是透過美化數字以鴕鳥心態欺騙國人，希望未來能夠更進一步討論兵役時間延長的方案。