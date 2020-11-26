蘇貞昌拍板先查廠再進口 藍委：官員只有上意沒有民意
蘇貞昌拍板先查廠再進口 藍委：官員只有上意沒有民意
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-26 10:32:14
含有萊克多巴胺的美豬即將在明年1月1日開放進口，立法委員不分朝野，都有提出開放前先去查廠的要求，但行政官員備詢時，要查、沒必要查，說法變了好幾次。傳出行政院長蘇貞昌拍板，要先查廠、再進口。國民黨立委李德維感嘆地表示「這就是只有上意沒有民意，質詢不斷鬼打牆、一直在那邊辯，我們民意代表也很難做。」
衛福部長陳時中12日時，才鬆口「在跟美方溝通，考慮視訊查廠，且不排除未達安全標準時，就不准進口。」當時外界認為衛福部態度放軟，願意查廠。未料到了23日、在野黨政人士跟民眾才剛秋鬥遊行完，衛福部次長石崇良卻替長官陳時中改口，稱「海外查廠不是（進口的）必要條件。」朝令夕改讓立委們氣得跳腳。對於蘇貞昌願意讓步，國民黨立委李德維受訪時心情看起來五味雜陳，說標準浮動就是因為行政官員都在揣摩上意，心中沒有人民，「希望政務官要有風骨，對政策要明瞭、堅持，如何讓行政院統一一致，是蘇院長的課題，假如他還希望爭取為人民服務，行政部門講話前要好好思考，不要每天在立法院亂講話」。