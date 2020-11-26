游淑慧爆料出國考察買名牌 高嘉瑜反酸：有人要蹭聲量
游淑慧爆料出國考察買名牌 高嘉瑜反酸：有人要蹭聲量
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-26 11:24:13
立委高嘉瑜近期話題不斷，台北市議員游淑慧爆料高嘉瑜擔任市議員期間，出國考察買名牌，還要同行公務員幫忙提幫忙避稅。對此，高嘉瑜今(26)日回應表示，只買了一個LV包包送媽媽，更反酸有人就是要蹭聲量。
游淑慧接受政論節目《新聞大白話》訪問時表示，民國100年(2011年)高嘉瑜隨北市府到義大利做市政考察時，經常脫隊跑去買名牌貨，因為當時身為公務員，她也不敢阻擋。游淑慧更指出，羅馬治安不太好，所以都要派一個公務員陪同，且當時有購物額度限制和課稅的問題，因此同行公務員還要分著幫她提採購的戰利品。為讓行政院長蘇貞昌明(27)日能順利進入立院議場施政報告，民進黨立院黨團在議場外放置椅子排班卡位，避免藍營突擊。高嘉瑜在議場外受訪回酸指出，現在很多想要蹭聲量的人，但這件事確實太捕風捉影，畢竟已經是10年前的事，她只記得當時買了一個LV的包包送給媽媽，而且同團都是國民黨的市議員，她怎麼可能在國民黨的眼皮子底下做這種事。
高嘉瑜也質疑當時游淑慧是台北市長郝龍斌的秘書，游忙著照顧市長，應該沒有時間注意其他的事。