三峽大壩發電賺錢還吸稅金逾2兆！專家：成掌權者的ATM

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三峽大壩發電賺錢還吸稅金逾2兆！專家：成掌權者的ATM

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-26 10:45:06

▲三峽大壩潰堤議題再度浮上檯面。（圖／取自微博闢謠）
▲今年中國大陸梅雨季遭遇強烈降雨，三峽大壩的蓄洪力、建築品質也備受外界關注。（圖／取自微博闢謠）
中國水利部、國家發展改革委員會於昨（ 25 ）日公布「三峽工程日前完成整體竣工驗收全部程序」表示，三峽工程建設任務全面完成，工程質量滿足規程規範和設計要求、總體優良，運行持續保持良好狀態，防洪、發電、航運、水資源利用等綜合效益全面發揮。但旅居德國的中國水利專家王維洛卻認為，中共當局實際上利用三峽工程「升官發財」吸金 5000 億人民幣（約新台幣2.17 兆）。
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據中國媒體報導，中國長江三峽集團 18 日的報告指出， 11 月15 日三峽工程的發電量已達到 1031 億千瓦，打破南美洲伊泰普（ Itaipu Dum ）水電站 2016 年的紀錄。三峽大壩工程被認為是中國「百年圓夢」的重要建設之一。
但中國水利專家王維洛接受《希望之聲》訪問時評論，中共當局從 1993 年開始、並打算持續到 2025 年，從電費中向老百姓徵收的特種稅「三峽工程建設基金」目的實際上是為了升官發財，是掌權者的「斂財機」。1992 年中國國務院副總理鄒家華承諾，三峽工程發電後的建設資金相當部分可以靠發電收入自籌，需要籌募的款項是投資額的一半，而 2009 年三峽大壩的發電機已經「全數安裝」照理來說應該可以自負盈虧了。

▲（圖／翻攝自中新網）
▲今年中國大陸梅雨季節較早、將雨量豐沛，三峽大壩於今年8月16日進行洩洪工作。（圖／翻攝自中新網）
然而，王維洛表示，從 1992 年開始中國老百姓就爲三峽工程繳納一種特種「三峽工程建設基金」一直交到 2009 年年底。可是從 2010 年開始，「三峽工程建設基金」改名爲「國家重大水利工程建設基金」換了一個名目又繼續收取十年。至 2014 年，根據網路上公開資料，三峽工程至少書取了 5000 億人民幣的資金。

王維洛指出，2019 年，國務院決定延長收取「國家重大水利工程建設基金」6 年至 2025 年 12 月底。王維洛批評，「三峽工程建設基金」不用支付利息、不用還本是名符其實的斂財機器。他發現，2012 年年底，國家審計署在報告中，對三峽工程的發電收入以及葛洲壩電站的發電收入隻字未提，質疑三峽工程發電的巨量收入的錢還不知去向。
王維洛認爲，既然現在三峽工程通過了全面驗收，就應該立即停止徵收國家重大水利工程建設基金，並將收取的「三峽工程建設基金」和「國家重大水利工程建設基金」連本代利返還民眾。
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