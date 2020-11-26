全台手搖店3年逆勢成長2800家　中南部店數意外大勝雙北

根據財政部統計資料庫資料顯示，冰果店、冷（熱）飲店今年全國家數增加到將近2萬店，較2018年初增加2800餘店。專家表示，即使許多商圈的店面面臨景氣寒冬，但手搖飲料仍受到國人歡迎，有不少投資人仍持續投入開店，在許多社交媒體興盛帶動下，還衍生出網紅店的新趨勢。

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統計資料顯示，2018年全國的冰果店、冷（熱）飲店家數約1.7萬家，今年9月已經增加到將近2萬家，六都全部都呈現成長趨勢，比較有趣的是雖然雙北市的人口都高於其他四都，但台中市、台南市、高雄市的飲料店的店數卻比雙北市都還要多，從銷售額統計則發現，2018年、2019年的飲料店銷售額總計分別為522億元與550億元，平均單店的年銷售額約300萬元，等於每月的銷售額約25萬元。

▲冰果店、冷（熱）飲店家數與銷售額。（表／信義房屋提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，手搖飲料店進入的技術門檻較低，加上國人對於手搖飲料的需求穩定，因此吸引一些投資人進入市場，手搖飲料產業也因應國人對於健康需求與消費習慣的改變，更為訴求健康取向，另外不僅飲料要好喝，店面門市的裝潢與產品的包裝，更要能夠吸引人，除了部分藝人也投入手搖飲料市場外，近年還吸引一些網紅開店，不過也因為品牌眾多，市場競爭激烈，品牌也可能面臨短時間人氣快速消退的經營難題。

另外，根據經濟部統計處的批發、零售及餐飲業經營實況調查結果，2018年飲料店經營面臨的困境（複選）依序為：「人員流動率高」（占54.6%）、「同業間競爭激烈」（占52.7%）、「營業成本上升」（占52.7%）。為提升競爭力，飲料店業者認為未來營運發展計畫前三項為：「研發新產品」（占50.9%）、「加強食品安全控管」（占49.1%）、「降低人事成本」（占40.0%）。

根據流通快訊店數統計，2019年4月底前十大飲料店共3,908家，其中以清心福全930家最多，五十嵐533家居次。曾敬德表示，手搖飲市場競爭激烈，民眾有意加盟投身該行業時，應該多評估周邊的消費人潮商機，包括是否有足夠的上班族、學生族群等，另外也要控管好店租、人事等固定成本，才能夠降低經營風險。