美選後消費旺季鳴槍起跑　Q4股市向上機會大

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，配合目前一路到明年1月全球消費熱潮，其中，美國貴為全球最大消費市場，隨著實體零售業快速結合線上銷售，不論是生活必需品或是最新的消費電子商品等，皆為廣大民眾年終消費旺季的熱門採購項目，國際投研機構整理美股1950到2019年第四季平均上漲機率達78.6%，國泰證券認為，第四季美國股市受到年終消費旺季的挹注下，GDP呈現增長，股市表現可望同步向上。
國泰證券進一步分析，全球股市仍存在著新冠疫情這項不確定因素，根據市調機構eMarketer數據顯示，2020年全球零售業總額因受疫情影響將較去年下滑超過10個百分點，然而，疫情帶動了宅經濟與無接觸需求，使得電商通路需求蓬勃發展，在消費習慣轉變的推力下，預期電商未來3年約維持雙位數成長，並占整體零售銷售比重逐年攀升，即便疫情再走向嚴峻情況，網路購物仍會是呈現成長格局。
國泰證券表示，整體經濟數據顯示目前處於緩慢復甦的階段，由於各國政府寬鬆貨幣政策與財政刺激政策陸續推出，全球股市可望吸引資金持續流入。惟美國總統大選暫時落幕，接下來需留意三個不確定因素，包括新冠疫苗第三期臨床試驗結果、歐盟和英國針對脫歐後的貿易協議談判以及地緣政治情勢後市發展等。
國泰證券建議，投資人不妨逢低布局消費旺季相關的產業，並留意靈活度及風險分散，可搭配黃金、公用事業類股或投資等級債進行防禦配置，相關海外股債布局皆可以透過國內券商複委託業務進行布局，達到資產配置多元進行的穩健格局。