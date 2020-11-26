NBA／勇士墊底反而拋開包袱 伊古拉達：柯瑞準備好了
NBA／勇士墊底反而拋開包袱 伊古拉達：柯瑞準備好了
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-26 10:57:10
「咖哩小子」Stephen Curry因傷在2019-20賽季因傷只打了5場比賽，加上勇士團隊傷兵不斷，導致最後墊底坐收，昔日勇士奪冠老臣Andre Iguodala認為，墊底讓Curry擺脫冠軍包袱，新賽季表現將會炸裂。
Iguodala接受《The Athletic》訪問時表示，「我認為上季的情況會成為勇士的動力，有一段休息的時間很好，連續進入總冠軍賽對一個人的身心有很大的耗損，特別是考慮到外界對Curry的期待。」「我覺得Curry已經為下賽季做好萬全準備了。」Iguodala認為勇士本季墊底，全隊能從過去5年連續進入總決賽的緊繃及疲累狀態解放出來，尤其是一哥Curry，新賽季健康回歸表現肯定更加威猛。
儘管新賽季少了好兄弟「K湯」Klay Thompson助拳，Curry需要擔起更多進攻角色，但Iguodala近日在慈善高爾夫球賽和昔日隊友相見歡，看見老友Curry依舊老神在在，相信他們新賽季一定沒問題的。