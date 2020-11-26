民進黨團排隊護蘇貞昌 陳玉珍：他們一心要灌人民萊豬
民進黨團排隊護蘇貞昌 陳玉珍：他們一心要灌人民萊豬
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-26 11:07:00
為了拒絕含有萊克多巴胺的美豬進口、或爭取配套措施完備，立法院國民黨團已連續兩個月、多達12次院會杯葛，拒絕讓行政院長蘇貞昌上台進行施政報告、總質詢。昨（25）日民進黨團終於有動作，開始安排立委在議場前輪班排隊，要確保蘇貞昌能順利上台。國民黨立委陳玉珍酸「他們真的很迫不及待，要把萊豬都灌進人民嘴裡。」
國民黨團自9月22日開始，只要院會安排邀請蘇貞昌來報告，他們一律占領議場，讓蘇貞昌來立法院卻只能在貴賓室「罰坐」一個上午，累計次數達12次。而日前參與秋鬥遊行、反萊豬的民眾超出國民黨預期，更強化了他們繼續杯葛的信念。但從昨日開始，民進黨團定調，不再讓國民黨繼續杯葛下去由總召柯建銘帶隊，派黨團成員輪班，書記長莊瑞雄更放話「國民黨如果想衝突，我們也鬥志高昂。」言談中兩黨衝突在所難免。陳玉珍則不解地表示，國民黨團禮拜二已經讓步，會讓700多案跟民生經濟有關的法案一付委，她無法理解民進黨團突然採取行動的動機，「他們迫不及待地排隊，代表他們心中只在乎能不能把萊豬灌到人民口中，心中沒有人民。」