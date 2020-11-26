國家政策研究基金會民調：贊成「廢除死刑」只有4.7%
國家政策研究基金會民調：贊成「廢除死刑」只有4.7%
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-26 11:35:45
隸屬於國民黨智庫的國家政策研究基金會26日公布最新民調，指出在「廢除死刑」議題方面，國人只有區區4.7%支持，不支持比例高達90.8%。
在調查題目「請問您贊不贊成廢除死刑？」，調查單位把「非常贊成、還算贊成、不太贊成、非常不贊成」各選項合併後，贊成者只有4.7%，不贊成者多達90.8%。在「對於殺人犯，法官經常以『有教化可能』或『精神異常』等因素，給予減輕刑責，甚至無罪釋放。請問您認不認同這樣的判決方式？」，認同者只有4.4%，不認同者多達89.9%。
在「蔡英文總統執政四年多以來，請問您對台灣的司法有沒有信心？」，有信心者占32.4%，沒信心者占59.8%，沒信心比例接近六成。這份調查委託全國公信力民意調查公司執行，調查對象是戶籍設在台閩地區，年滿20歲以上的合格選民。調查時間在秋鬥遊行之前，是民國109年11月17日至11月19日的晚上六時至十時，透過訪員電話訪問方式調查，一共撥號 12,276 筆，共計訪問成功 1,078 個樣本，以單純隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在百分之九十五的信心水準下，最大誤差不超過±2.98個百分點。