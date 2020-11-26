主人放「追蹤器」　貓貓行蹤全暴露：原來牠還有五個窩！

人家狡兔有三窟，貓貓你有好幾窟！貓咪的行蹤總是讓人好奇，TiKTok＠eefskol就大膽地揭開這層神秘面紗，特意為家中兩隻貓貓裝上GPS，藉由這神奇機器掌握牠們一天的行蹤，不看不知道，原來某一隻貓貓簡直是「時間管理大師」，在一天中竟拜訪了五個家庭！

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▲這是「時間管理大師」Jagger （圖／TiKTok＠eefskol）

× ▲這是「時間管理大師」Jagger （圖／TiKTok＠eefskol）

▲這位則是「小乖乖」Cookie （圖／TiKTok＠eefskol）

× ▲這位則是「小乖乖」Cookie （圖／TiKTok＠eefskol）

來自愛爾蘭的Aoife McAleer非常好奇自家貓貓的一天都在幹什麼，故上網購買了一個帶有GPS的項圈，替黑貓Jagger裝上後，這秘密就直接浮上檯面！從APP上可以看到，Jagger一天移動的範圍非常之大，且24小時之間，牠竟拜訪五個家庭！主人後續前往某些家庭瞭解狀況後才知道，原來牠每天都會有這些行程，並且那些家庭也會準備零食等待牠前來拜訪，甚至其中一人還幫他取了別的名子：Peter！

▲從旁邊白色的道路線能看出來，Jagger移動範圍非常之大！（圖／TiKTok＠eefskol）

× ▲從旁邊白色的道路線能看出來，Jagger移動範圍非常之大！（圖／TiKTok＠eefskol）

但Jagger每天還是準時五點左右回家，且在外頭風生水起、吃遍五個家庭，回家仍是會吃主人準備的食物，真是非常厲害！主人表示Jagger因是野貓所生，生性嚮往自由，若是在室內久待會壓力過大，所以同意讓牠出門，但有為其結紮，杜絕其他問題。

▲而Cookie就只是在家邊繞繞（圖／TiKTok＠eefskol）

× ▲而Cookie就只是在家邊繞繞（圖／TiKTok＠eefskol）

主人後來又買了GPS項圈給另一隻貓Cookie，而這隻貓貓就比較「忠心」一些，都在家四周晃悠，沒有跑得太遠，也沒有在外另結「新歡」。看來貓咪的活動範圍跟其本身性格有很大的關係，因為Jagger個性比較自信，所以會到處遊歷、探索世界，而Cookie則容易緊張，家庭是牠最好的避風港，可想而知不會跑得太遠。貓咪各有性格，擁有著全然不同的魅力，飼主很幸運擁有性格相差天南地北的牠們，非常期待後續還會有什麼奇遇，可以追蹤飼主的TiKTok持續觀察！（編輯：李惠婷）