航空圖曝感恩節出遊實況！美CDC：染疫死亡人數恐破30萬

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美國週三（ 25 ）單日新增死亡案例為 2046 人，創下 5 月以來的新高。根據 Covid Tracking Project ，美國因感染新冠肺炎而住院人數，也高達每日 89.9 萬人，且連續 16 天創下新高。由於症狀較為嚴重者才會被安排入院治療，這代表疫情非常嚴峻。
明尼蘇達州大學傳染病研究政策中心主任奧斯特霍爾姆（ Michael Osterholm ）表示，非常擔憂感恩節的疫情將會失控，這或許會讓聖誕節看起來沒那麼糟，但實際上都很不妙。美國疾病管制與預防中心（ CDC ）週三（ 25 ）發佈的報告預測，至 12 月 19 日國內的死亡案例可能新增 3 至 6 萬例，整體累計約 29.4 萬至 32.1 萬例。
奧斯特霍爾姆呼籲，美國大眾應該意識到病毒的危險性，「停止交換空氣」也就是暫緩外出旅遊、與人群接觸。目前美國的醫療體系面臨崩潰的邊緣，因為全國因 COVID-19 住院的人數激增，聯邦政府的醫療保險與補助服務中心（ CMS ）日前宣佈將調整，提供外科居家護理服務。
CMS 負責人佛馬（ Seema Verma ）坦承，現在美國正面臨 COVID-19 危機的新高度，全國各地都面臨醫療保健系統的挑戰，CMS 將會盡全力在不妨礙防疫的情況下，確保患者護理不受疫情大流行影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。