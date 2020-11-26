航空圖曝感恩節出遊實況！美CDC：染疫死亡人數恐破30萬

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航空圖曝感恩節出遊實況！美CDC：染疫死亡人數恐破30萬

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-26 11:36:25

美國CDC
▲美國疾管中心（CDC）週三（11月25日）發佈報告，預測感恩節假期大批的出遊人潮，恐怕導致疫情進一步擴散，全美累計死亡人數最高可能飆破30萬。（圖／翻攝自 Twitter）
新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續蔓延，雖然疫苗試驗早前傳出好消息，但隨著秋冬季節來臨，一些地區的新增確診病例仍然居高不下。據約翰・霍普金斯大學統計，全球累計逾 60027 萬例，其中近 142 萬人因病死亡。美國疫情方面，累計 1276.9 萬例，約 26.2 萬例死亡。11 月 26 日感恩節假期將至，醫學專家見到密密麻麻的出遊航空圖，表示深切擔憂，並警告感恩節的疫情爆發，很可能延續至聖誕節假期。
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美國腫瘤醫生波威爾（ Tatiana Prowell ）在個人推特上轉發航班截圖，照片上可見美國國土上空不滿飛機，大多數在國內來回，少部分為跨國班機，顯示在感恩節假期有大量人潮進行戶外旅遊。波威爾呼籲，醫護人員是站在對抗 COVID-19 的最前線，在假期旅遊的「自私行為」很可能會導致疫情快速擴散。
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▲波威爾貼出航空圖以及約翰・霍普金斯大學的統計數據，表達前線醫護人員對此情景的憂心。（圖／翻攝自 Twitter）
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▲全球新增確診趨勢圖。由圖表可見，美國經歷了2次疫情高峰，目前秋冬季節的第三波疫情創下新高點，且仍未有趨緩的跡象。（圖／翻攝自 Twitter）
美國週三（ 25 ）單日新增死亡案例為 2046 人，創下 5 月以來的新高。根據 Covid Tracking Project ，美國因感染新冠肺炎而住院人數，也高達每日 89.9 萬人，且連續 16 天創下新高。由於症狀較為嚴重者才會被安排入院治療，這代表疫情非常嚴峻。

明尼蘇達州大學傳染病研究政策中心主任奧斯特霍爾姆（ Michael Osterholm ）表示，非常擔憂感恩節的疫情將會失控，這或許會讓聖誕節看起來沒那麼糟，但實際上都很不妙。美國疾病管制與預防中心（ CDC ）週三（ 25 ）發佈的報告預測，至 12 月 19 日國內的死亡案例可能新增 3 至 6 萬例，整體累計約 29.4 萬至 32.1 萬例。

奧斯特霍爾姆呼籲，美國大眾應該意識到病毒的危險性，「停止交換空氣」也就是暫緩外出旅遊、與人群接觸。目前美國的醫療體系面臨崩潰的邊緣，因為全國因 COVID-19 住院的人數激增，聯邦政府的醫療保險與補助服務中心（ CMS ）日前宣佈將調整，提供外科居家護理服務。

CMS 負責人佛馬（ Seema Verma ）坦承，現在美國正面臨 COVID-19 危機的新高度，全國各地都面臨醫療保健系統的挑戰，CMS 將會盡全力在不妨礙防疫的情況下，確保患者護理不受疫情大流行影響。

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▲另一名美國醫療工作者在推特上貼出動態影像，指出航空雷達在23日偵測到密集的航班。（圖／翻攝自 Twitter）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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