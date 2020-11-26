行政院影音都放蘇貞昌粉專 藍委批：國家預算為個人服務
行政院影音都放蘇貞昌粉專 藍委批：國家預算為個人服務
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-26 11:37:26
行政院秘書長、代理發言人職務的李孟諺昨（25）日提出過去行政院提供給民進黨立委的400多張梗圖，國民黨立委洪孟楷看過之後質疑，裡面很多圖片來自於其他部會、甚至連記者會背板都拿來濫竽充數，攻擊在野黨的圖僅有被媒體直擊的2張，認為還藏有許多黑數，甚至不少原創影音都放在蘇貞昌個人粉專、而非政院官方頁面，洪孟楷批評「難道中華民國預算可以只為個人服務嗎？」
行政院發言人室日前出包不斷，幕僚做梗圖攻擊國民黨團被媒體直擊，國民黨立委上周要求李孟諺提供過去這段時間以來的梗圖。而根據李孟諺提供的485張梗圖中，有涉及攻擊在野黨的，就只有被媒體拍到的那2張。洪孟楷質疑行政院隱瞞事實，一定還有許多黑數，「絕大多數都是官方、甚至其他部會的小編做的圖，連記者會背板都算一張，有濫竽充數的嫌疑，藏起來的有多少張？」洪孟楷進一步指出，現在行政院官方原創的貼文、圖片都非常少，絕大多數的作品都流到院長蘇貞昌的個人粉專，「當然，蘇貞昌是院長，但我們中華民國的預算可以只為個人服務嗎？預算發包做大內宣，梗圖請部會大方公開，民眾眼睛是雪亮的，可以知道哪些是攻擊性文章，哪些不是。」