居家檢疫趴趴走最高可罰100萬！衛生局：勿以身試法

國際新冠肺炎疫情持續嚴峻，又伴隨耶誕、農曆年節等重大節日即將到來，近日入境「居家檢疫」人數持續增加﹔高雄市衛生局提醒，居家檢疫者如有擅自外出或違反其他相關規定，依法可處新臺幣10萬至100萬元罰鍰，截至目前，違規外出經防疫單位查證屬實移送強制隔離共126案，累計裁罰金額超過新台幣2千餘萬元，民眾切勿以身試法。

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衛生局指出，高雄市日前查獲一名民眾於10月9日上午11時自中國大陸入境返台，大約下午3時抵達高雄，返家後隨即與朋友騎車逕自外出至本市蓮池潭、西子灣、文化中心等多處人流眾多之觀光景點閒逛並至夜市購買食物、飲料，外出時間高達5小時且未接里幹事關訪電話，直至當晚8時許返家，由里幹事當場查獲該民眾違規外出之事實，已違反傳染病防治法相關規定，當日移送至中央集中檢疫所進行強制隔離，衛生局依法開罰新臺幣22萬元。

衛生局再次提醒市民朋友，疫情期間請避免前往醫療院所探病，如需前往，請務必全程配戴口罩，進入人潮擁擠及公共場所若無法保持社交距離時，也務必戴口罩，並配合量體溫，請市民朋友持續落實健康自我管理，勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，返家後確實洗手，以降低感染風險，嚴防疫病入侵。