萊豬明年元旦鬆綁進口　政院公布5大把關措施　

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赴美查廠方面，未曾進口來台的肉品廠，需經我方派員赴美查廠後方得進口。
新增貨號的部分，進口豬肉比照牛肉管理，依照部位給貨號，現行牛肉貨號51項、豬肉22項，將來豬肉會增加到67項，管理從源頭管制到流向。
逐批查驗的部分，明年1月1日起，已經進口豬肉的既有廠商，肉品必須逐批查驗，確保符合國際標準。
至於清楚標示，首先「標示跟著肉走」，從大到小，從進口商、肉品廠，隨著販售通路，一路下到店頭、攤商，讓消費者一目瞭然，自由選擇，同時也可清楚溯源追蹤。第二由衛福部統一印製標示，提供批發商自行運用，圓形是台灣豬，三角形是進口豬，且各產地國都有，全力落實標示到位。
此外，蘇貞昌呼籲所有業者，可以使用政府發給標示貼紙、或自行上網下載標示貼紙，或者自己用筆寫標示。自明年1月1日起，没有標示、標示不實，都要受罰。
嚴格稽查的部分，蘇貞昌說，政院已經核定2.6億元，補助地方政府稽查及輔導經費，加上強化邊境查驗經費，共3.2億元。請相關部會及地方政府確實做好把關工作，對於未依規定標示、標示不實或檢驗不符規定的業者，一律嚴懲重罰。
至於校園的部分，蘇貞昌指出，教育部已修訂營養午餐團膳契約，明白規定明年1月1日起，學校一律使用國產肉品，如有混充假冒，一律重罰。每人每餐的獎勵，也從原本的3.5元，大大提高為6元。用契約規定，還用經費補助，就是政府有決心做好把關。
食品藥物管理署署長吳秀梅進一步說明，既有進口豬肉的工廠，政府將會逐批查驗；新申請進口的廠商，則需先經過查廠的程序，才能申請輸入肉品。至於查廠的能量，吳秀梅說，過去一年出去的例行性、系統性查核，大概十幾廠。
吳秀梅說，產地標示由上而下，包括要有進口豬肉來源聲明，商店也要貼上標示貼紙，台灣豬是圓形、外國豬是三角形。
至於罰則的部分，吳秀梅指出，未標示罰3到300萬元，標示不實罰4到400萬元，檢驗不符規定罰6萬到2億元。