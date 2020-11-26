議員和陳其邁賭1000塊雞排　爭三條捷運能否在111年動工

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鍾易仲強調，市長要在兩年之內要把七年的時程縮短在兩年之內，但捷運黃線目前的進度仍卡在綜合規劃，岡山二階都市計畫變更、環評都只通過一半，林園線就更不要講，111年捷運黃線、岡山延伸線、林園延伸線等三條捷運都會動工，市長做得到嗎？現場並和市長陳其邁打賭，若市長能夠在兩年之內三條捷運「正式」動工，現場五位議員就請高雄市民雞排1000塊，做不到換市長請，「市長敢不敢賭？」。
陳其邁聽聞後笑說，「這個不用賭啦」、「捷運的動工重要性不是用雞排來做對比」，並邀請五位議員屆時一同參加三場捷運的動工典禮﹔陳其邁強調，現在包括環評、綜合規劃報告等，其實很多程序都是平行作業同步在做，所以就會把時間壓縮，不是不敢賭，捷運的完工是何等重要的事情，怎麼會拿雞排在比呢？並開玩笑說「假如議員們動工典禮沒有來再請大家吃雞排啦」，並邀請議員參加11月30日5G AIOT國際大聯盟成立，「沒有來的請吃雞排好不好？有來我請大家吃雞排好不好？」。
捷運局長吳義隆則表示，現在的作業方式是可行性到一定程度，綜合規劃研究就已經開始委託進行了，可行性一通過立即送綜合規劃，基本設計也同時在辦理發包；目前除了林園線正在進行可行性評估，其他都已經在進行綜合規劃和環評的階段，預計明年一年的時間，會通過所有的綜合規畫和可行性評估，同時進行基本設計後送到工程會，委外的部分其實也已經準備就緒，只要基本設計核下來後就可立即進行發包作業，接著進行整理環境、管線遷移等前置作業的施工，這樣111年當然可以動工。
被問到這樣的時程會不會太理想化？吳義隆強調，真的是依照實際運作在做，林園線的部分的確比較趕，但交通部也已到現場勘查過，可行性評估希望最遲在明年3月完成，目前修正過的路廊已經確定，捷運局在12月也會完成並提報林園線修正計畫，目標朝三條捷運線在111年都可以順利動工。