議員和陳其邁賭1000塊雞排　爭三條捷運能否在111年動工

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議員和陳其邁賭1000塊雞排　爭三條捷運能否在111年動工

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-26 12:26:17

議員李眉蓁、黃香菽、鍾易仲、蔡金晏、蔡武宏（左至右）等五名國民黨高雄市議員，為了三條捷運在兩年內通車，和高雄市長陳其邁打賭雞排1000塊。（圖／記者鄭婷襄）
▲議員李眉蓁、黃香菽、鍾易仲、蔡金晏、蔡武宏（左至右）等五名國民黨高雄市議員，為了三條捷運在兩年內通車，和高雄市長陳其邁打賭雞排1000塊。（圖／記者鄭婷襄）
國民黨高雄市議員鍾易仲、李眉蓁、蔡武宏、蔡金晏與黃香菽今（26）日質詢時提到，高雄市長陳其邁在施政報告時曾提到高雄三條新的捷運線要在兩年之內動工，鍾易仲在現場打賭，兩年內若能順利動工，現場五位議員請高雄市民1000塊雞排，若是做不到就換市長請。
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鍾易仲指出，在捷運動工之前，要先通過可行性研究審查、綜合規畫審查、施工前置作業審查這3關，但根據媒體過去統計，可行性研究約需兩年、綜合規劃兩年、基本設計階段兩年，然後還有細部設計階段一年，後面才剛開始要施工，大概要六、七年才會通車。
鍾易仲強調，市長要在兩年之內要把七年的時程縮短在兩年之內，但捷運黃線目前的進度仍卡在綜合規劃，岡山二階都市計畫變更、環評都只通過一半，林園線就更不要講，111年捷運黃線、岡山延伸線、林園延伸線等三條捷運都會動工，市長做得到嗎？現場並和市長陳其邁打賭，若市長能夠在兩年之內三條捷運「正式」動工，現場五位議員就請高雄市民雞排1000塊，做不到換市長請，「市長敢不敢賭？」。

▲高雄市長陳其邁邀請議員參加11月30日5G
▲高雄市長陳其邁邀請議員參加11月30日5G AIOT國際大聯盟成立。（圖／記者鄭婷襄）
陳其邁聽聞後笑說，「這個不用賭啦」、「捷運的動工重要性不是用雞排來做對比」，並邀請五位議員屆時一同參加三場捷運的動工典禮陳其邁強調，現在包括環評、綜合規劃報告等，其實很多程序都是平行作業同步在做，所以就會把時間壓縮，不是不敢賭，捷運的完工是何等重要的事情，怎麼會拿雞排在比呢？並開玩笑說「假如議員們動工典禮沒有來再請大家吃雞排啦」，並邀請議員參加11月30日5G AIOT國際大聯盟成立，「沒有來的請吃雞排好不好？有來我請大家吃雞排好不好？」。

捷運局長吳義隆則表示，現在的作業方式是可行性到一定程度，綜合規劃研究就已經開始委託進行了，可行性一通過立即送綜合規劃，基本設計也同時在辦理發包；目前除了林園線正在進行可行性評估，其他都已經在進行綜合規劃和環評的階段，預計明年一年的時間，會通過所有的綜合規畫和可行性評估，同時進行基本設計後送到工程會，委外的部分其實也已經準備就緒，只要基本設計核下來後就可立即進行發包作業，接著進行整理環境、管線遷移等前置作業的施工，這樣111年當然可以動工。
被問到這樣的時程會不會太理想化？吳義隆強調，真的是依照實際運作在做，林園線的部分的確比較趕，但交通部也已到現場勘查過，可行性評估希望最遲在明年3月完成，目前修正過的路廊已經確定，捷運局在12月也會完成並提報林園線修正計畫，目標朝三條捷運線在111年都可以順利動工。
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