足球／阿根廷別為我哭泣！「上帝之手」傳奇球星馬拉度納

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足球／阿根廷別為我哭泣！「上帝之手」傳奇球星馬拉度納

文/吳政紘

calendar_today2020-11-26 12:35:35｜update2020-11-26 12:41:46

▲阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego Maradona）25日因心臟病發作過世，享壽60歲。（圖／達志影像／美聯社）
▲阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego Maradona）25日因心臟病發作過世，享壽60歲。（圖／達志影像／美聯社）
「阿根廷別為我哭泣！」原本是敘述阿根廷貝隆夫人Evita的故事，也是阿根廷總統Juan Domingo Perón的第二任妻子，她不但出身貧寒，也當過演員、但是她沒有忘記自己的背景，還幫忙爭取婦女運動，跟丈夫推動的「貝隆主義」運動，讓阿根廷走進新時代，她可說是「國民夫人」，可惜她在1952年就罹癌過世，當時過世有300萬人送行，受到群眾喜愛。
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如今，一代球星Diego Maradona（馬拉度納）也因心臟病逝世，享壽60歲，很少人能想像，身高只有165公分的他，並不高大，為何能領導阿根廷國家隊奪下世界盃冠軍？
在阿根廷，甚至有崇拜他的宗教，Diego Maradona被視為「神之子」，因此在他1986年世界盃先是以「頭錘」（也就是以著名的『上帝之手』）進球，再以連過6人（世紀進球）擊敗英格蘭，之後又接連擊敗比利時、西德奪冠，他真的也被視為「國寶」。

回顧Diego Maradona一生，他年幼貧困，但對足球很有興趣，又有天分，10歲就曾被球探邀請打職業聯賽，但他父親不肯，直到他13歲開始棄學，並以15歲又11個月的年紀，順利成為阿根廷足球史上最年輕職業球員。之後也拿到南美最優秀球員獎。

他也在1982年曾幫巴塞隆納在西班牙國王盃拿下冠軍，但他的職業生涯也受到挑戰，因為他有多次夜歸，還有疑似吸食古柯鹼的紀錄，讓他之後跟球隊也有不愉快，1984年他轉戰意甲聯賽，加盟拿坡里球隊，之後也幫球隊拿下史上首度意甲冠軍。

1986年他傳奇般的幫助祖國奪冠，拿下世界盃MVP，這時的他意氣風發，不過他場下脫序行為也備受爭議，加上他也有使用大麻的嫌疑，球員生涯晚期，他一直在跟藥物奮鬥，尤其是1994年世界盃足球賽，他對奈及利亞比賽後，被驗出使用禁藥，之後被禁賽15個月，最終以37歲的年紀提出引退。

晚年他因藥物跟體重問題困擾，一度胖到122公斤，而他也進行切胃手術，讓他得以回復70公斤左右。

Diego Maradona場外或許不是許多選手的好榜樣，但他在場上投入、激情以及華麗的球風，讓人永遠記得他的風采。
 
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