暌違十二年《樓蘭女》登衛武營！魏海敏、吳興國精彩對決

當代傳奇劇場1993年於國父紀念館首演《樓蘭女》，這齣由女性擔綱的大戲，改編自希臘三大悲劇詩人之一尤里庇狄斯最著名的劇本《米蒂亞 》，而這轟動一時的大作，暌違12年再到高雄，將於明（2021）年2月27、28日在衛武營登場，國寶藝術家魏海敏、吳興國同台飆戲，更攜手國際名建築師羅興華首度跨界操刀，打造嶄新舞台，視覺聽覺都震撼人心。

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▲《樓蘭女》為當代傳奇劇場第一齣「女戲」，以東方力量再造希臘悲劇經典。（圖／新象．環境文創提供）

× ▲《樓蘭女》為當代傳奇劇場第一齣「女戲」，以東方力量再造希臘悲劇經典。（圖／新象．環境文創提供）

總導演林秀偉說，這是一齣將音樂劇、舞台劇、歌劇、舞劇集大成的作品，《樓蘭女》脫跳傳統京劇形式，不再使用西皮二黃，拋下了程式化的唱唸做打，轉而由許博允所創造的音樂貫穿全劇，作曲上融合西域民族歌謠、西藏梵唄與現代音樂，孕育獨特音樂美學。



▲《樓蘭女》講述樓蘭公主美蒂雅因遭心愛男子遺棄而展開一連串復仇行動的悲劇故事，對女性意識及情感描繪至深，撼動人心至極。（圖／新象．環境文創提供）

× ▲《樓蘭女》講述樓蘭公主美蒂雅因遭心愛男子遺棄而展開一連串復仇行動的悲劇故事，對女性意識及情感描繪至深，撼動人心至極。（圖／新象．環境文創提供）

吳興國劇中飾演大宛王子頡生，他背棄妻子、追求名利，對於要飾演與本人性格差異極大的角色，吳興國說，演員是「帶著自己去演別人」，人是很複雜的，外在的技巧是需要下功夫去練，但可不可以化到角色裡，還是要去磨練。劇中魏海敏與吳興國有多場精采對手戲，兩位京劇國寶登峰對決，舞台張力驚人。