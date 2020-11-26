呼喊自臺南的肺腑　臺南設計週「明日如常」12月登場

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在新冠肺炎疫情之前與之後，世界是不一樣的，例如外出走走逛逛這類如常的生活，台灣的情況與國外相比，是不一樣的解讀﹔黃偉哲指出，臺南是一個有古意、有歷史的城市，需要不斷透過設計的激盪，一方面改變城市風貌，一方面讓臺南與時俱進，有古都的風采，也要有新時代的風貌。
今年設計週以「明日如常 The Future is Now」為主題，由策展人莊晴妃、陳正文、蔡妤珮聯手打造，串聯兩大文創園區（藍晒圖與西竹圍之丘）、兩處文化古蹟（文創PLUS臺南創意中心、知事官邸生活館）、5間設計旅店以及1處藝文空間(StableNice BLDG)等10個地點舉辦主題展、講座及市集活動。
臺南設計週策展人莊晴妃說，「明日如常 The Future is Now」這是一句臺灣給世界的祝福，呼喊自臺南的肺腑，真摯如常，世界正籠罩在疫情陰霾下，對於未來有太多不確定，處處是封城、隔離的驚恐，在這險峻的未來場境中，臺灣人享有的「如常」是如此幸福而珍貴。
莊晴妃以此主題為軸心出發，集合26位設計師，結合聯合國永續發展目標（SDGs），活動策畫人類（People）、地球（Planet）、繁榮（Prosperity）、和平（Peace）、合作（Partnership）共5大系列，以食衣住行育樂等生活面向呈現。
文化局副局長周雅菁表示，臺南市每年12月都舉辦設計週活動，主要是希望讓逐年進步的臺南設計能量，讓更多人看到，今年設計週除在藍晒圖多個空間展出，更與市區星級旅店合作，運用旅店空間角落呈現「以藍晒為名」設計串聯展，由園區管委會主委陳正文策劃，媒合旅宿與園區設計品牌，讓「設計」成為風格旅宿與文創園區交流的方式，讓南來北往的旅人們在歇腳時，也能靜靜欣賞最優質也最在地的臺南設計師作品。
本屆特邀多組團隊參與主題展，從永續設計、綠色設計角度出發，勾勒未來生活的想像。位於藍晒圖展區的各品牌更呼應主題，結合品牌形象，自行策劃品牌店內展，呈現豐富又多樣的設計饗宴。
「2020臺南設計週」將於12月12日下午於藍晒圖文創園區廣場開幕，當天將舉辦「2020臺南設計獎」頒獎典禮及PechaKucha設計師交流之夜，歡迎喜愛設計的朋友一同參與，更多活動訊息請洽臺南設計週facebook粉絲專頁、臺南市政府文化局網站。