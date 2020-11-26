「摩天輪網美」身分曝光！公審情侶遭洗版　長文怒槓酸民

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原PO氣得要求凱燕撤下文章，訊息卻未收到回應，凱燕卻再度公開發文，疑似反嗆原PO「如果我有什麼讓妳不舒服的地方，麻煩妳自己克服一下」，種種行為讓原PO無奈的說「從頭到尾我只希望這個網紅撤掉影片，但得到的態度卻是這樣，良心奉勸各位去網美勝地要小心了唷！」
貼文曝光之後，原PO和凱燕雙方不停隔空對槓，呈各說各話局面，大批網友立刻在文章底下留言抨擊凱燕，甚至湧入她的IG帳號洗版謾罵，不過也有男粉絲出面替凱燕護航。
對此，凱燕事後忍無可忍，在IG寫下長文表示「我都不講話真的當我塑膠？ 」聲稱真的沒有收到那位女網友的私訊，強調「你們看到的都是那女生的片面之詞，我完全沒有講話的空間，就被判了死刑，你們一堆人不懂事情來龍去脈，在那邊亂嗆一通」。（編輯：賴詠璿）
以下為凱燕IG全文：
那些酸民想怎樣嗆我都無所謂
但嗆我朋友會不會太誇張
我都不講話真的當我塑膠？
PO了那個影片我沒傷害到任何人
也真的沒看到那女生私訊我
但我卻莫名其妙被po到
那不知道什麼智障板
那些酸民我真的不認識你們
你們看到的都是那女生的片面之詞
我完全沒有講話的空間
就被判了死刑
你們一堆人不懂事情來龍去脈
在那邊亂嗆一通
我做了什麼傷天害理的事
要承受你們這些莫名其妙的低能言論
還罵到我朋友
原PO如果看我被嗆你被各種誇獎
能讓你很開心的話
那你就繼續吧
如果你們在（再）用這種低俗的言論
就走法律途徑
想嗆我儘管嗆不要嗆到我朋友
太誇張的言論我都有截圖
做人剛好就好影片現在也都沒了
我就看你們想怎麼玩