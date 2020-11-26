「摩天輪網美」身分曝光！公審情侶遭洗版　長文怒槓酸民

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「摩天輪網美」身分曝光！公審情侶遭洗版　長文怒槓酸民

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-26 13:31:03

▲一對情侶到遊樂園，遇到一位網美在摩天輪前拍照不小心入鏡，竟遭該網美發文公審。（合成圖／翻攝自《Dcard》／凱燕IG）
▲一對情侶到遊樂園，遇到一位網美在摩天輪前拍照不小心入鏡，竟遭該網美發文公審。（合成圖／翻攝自《Dcard》／凱燕IG）
近日一對情侶到桃園「JETS嘉年華」遊樂園，遇到一位網美在摩天輪前拍照，基於禮儀前前後後等了3～5分鐘，最後情侶檔不小心入鏡，竟遭該網美發文公審；遭公審的女網友將來龍去脈PO上《Dcard》論壇後引發熱議，網友們立刻湧入該網美IG帳號謾罵洗版。事後，這名網美身分隨即曝光，是社群帳號擁有6萬多粉絲的「凱燕」，凱燕也發長文反擊「我都不講話真的當我塑膠？」
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原PO在《Dcard》表示，當天和男友到桃園「JETS嘉年華」遊樂園，看到有一位網美在摩天輪前拍照，「拍很久，前前後後也等了她3～5分鐘先拍完，但因為我要上廁所，所以我請我男友走過來拿東西給我，短短幾秒她就發文了」，並直接公開她與男友的長相，網友看完貼文也立刻神出網美本尊，就是在社群帳號擁有6萬多粉絲的「凱燕」。
原PO氣得要求凱燕撤下文章，訊息卻未收到回應，凱燕卻再度公開發文，疑似反嗆原PO「如果我有什麼讓妳不舒服的地方，麻煩妳自己克服一下」，種種行為讓原PO無奈的說「從頭到尾我只希望這個網紅撤掉影片，但得到的態度卻是這樣，良心奉勸各位去網美勝地要小心了唷！」

▲一對情侶到遊樂園，遇到一位網美在摩天輪前拍照不小心入鏡，竟遭該網美發文公審。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一對情侶到遊樂園，遇到一位網美在摩天輪前拍照不小心入鏡，竟遭該網美發文公審。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文曝光之後，原PO和凱燕雙方不停隔空對槓，呈各說各話局面，大批網友立刻在文章底下留言抨擊凱燕，甚至湧入她的IG帳號洗版謾罵，不過也有男粉絲出面替凱燕護航。

對此，凱燕事後忍無可忍，在IG寫下長文表示「我都不講話真的當我塑膠？ 」聲稱真的沒有收到那位女網友的私訊，強調「你們看到的都是那女生的片面之詞，我完全沒有講話的空間，就被判了死刑，你們一堆人不懂事情來龍去脈，在那邊亂嗆一通」。（編輯：賴詠璿）

▲凱燕事後忍無可忍，在IG寫下長文。（圖／翻攝自凱燕IG）
▲凱燕事後忍無可忍，在IG寫下長文。（圖／翻攝自凱燕IG）
以下為凱燕IG全文：

那些酸民想怎樣嗆我都無所謂

但嗆我朋友會不會太誇張

我都不講話真的當我塑膠？

PO了那個影片我沒傷害到任何人

也真的沒看到那女生私訊我

但我卻莫名其妙被po到

那不知道什麼智障板

那些酸民我真的不認識你們

你們看到的都是那女生的片面之詞

我完全沒有講話的空間

就被判了死刑

你們一堆人不懂事情來龍去脈

在那邊亂嗆一通

我做了什麼傷天害理的事

要承受你們這些莫名其妙的低能言論

還罵到我朋友

原PO如果看我被嗆你被各種誇獎

能讓你很開心的話

那你就繼續吧

如果你們在（再）用這種低俗的言論

就走法律途徑

想嗆我儘管嗆不要嗆到我朋友

太誇張的言論我都有截圖

做人剛好就好影片現在也都沒了
我就看你們想怎麼玩
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