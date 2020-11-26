台中國際花毯節 旅宿業推百項優惠
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-26 14:08:08
2020台中國際花毯節(14)日起在台中新社璀𤨪登場，今年邁入第10年，首創「花卉沉浸式體驗」，以「愛麗絲花境探險」為主題，打造由立體花卉裝置構成的大型迷宮，傳達書中的人生哲理，展期長、花卉種類多樣，非常適合親子老少共遊欣賞，並安排二至三日遊行程賞遊台中市山海屯都各特色景點，旅宿業齊推百項優惠。
中市府觀旅局長林筱淇表示，台中國際花毯節已登場，展期長達23天，今年結合英國知名童話「愛麗絲夢遊仙境」打造園區主題，主場景「勇氣之心」為高達10米的紅心皇后，在撲克牌士兵簇護下朝愛麗絲飛奔，特定時間還會搭配水霧四射與動態裝置，昇華觀感享受，絕對讓民眾不虛此行。林筱淇表示，賞遊台中花毯節的民眾，特別邀請中市旅宿業者共襄盛舉，參與這場年度觀光慶典，推出花毯節優惠，百家業者熱情推出各式優惠方案，優惠內容包含住宿折扣、振興券折抵房費、現場抽獎現抵折扣、住宿送「採果體驗、觀光工廠門票、餐飲抵用券」等等，提供旅客豐富多元優惠內容，同時充分呼應了台中國際花毯節的活動主題與趣味性。2020台中國際花毯節自11月14日至12月6日每天上午8時30分至下午4時30分開放，免費入場﹔中市府也提醒遊客進入花毯節展區，須全程配戴口罩，如果有發燒(額溫37.5°C以上)症狀或未配戴口罩者，將婉拒入場。熱門拍照地點將劃設安全社交距離，讓民眾可以安心地遊覽展區風光。