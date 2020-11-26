民調：「青年世代」2大黨　民進黨和民眾黨各霸一方

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在「政黨支持度」調查方面，「20到29歲選民」支持民進黨最多，為 19.0%，國民黨居次為 14.3%，台灣民眾黨和時代力量緊追在後，兩者都是 12.3%。
但在「30到39歲選民」方面，台灣民眾黨的支持度躍居第一，占 20.6%，民進黨居次占 18.9%，時代力量第三占 13.4%，國民黨殿後占 11.7%。
雖然「青年世代2大黨」是民進黨和台灣民眾黨，但如果加上中老年，以選民全體而言，仍是藍綠2大黨的天下。民進黨的支持度占總體 24.7%，國民黨居次占 20.6%，第三是台灣民眾黨占 10.4%，時代力量排第四占 6.0%。
在「藍綠白政黨認同」方面， 泛綠選民是國內最大宗，占32.5%， 泛藍選民居次占21.0%，隸屬於柯文哲的「白色力量」占10.4%。但政治傾向「中立」的民眾高達36.1%，顯示仍有一股力量，如果認為誰做得不好，未來選舉還是有變天的可能。
這份調查委託全國公信力民意調查公司執行，調查對象是戶籍設在台閩地區，年滿20歲以上的合格選民。調查時間在秋鬥遊行之前，是民國109年11月17日至11月19日的晚上六時至十時，透過訪員電話訪問方式調查，一共撥號 12,276 筆，共計訪問成功 1,078 個樣本，以單純隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在百分之九十五的信心水準下，最大誤差不超過±2.98個百分點。