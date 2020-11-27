史上首位「雌雄同體」歌手是他！穿裙子、恨天高登舞台

英倫傳奇歌手大衛鮑伊，在國際間享有崇高的地位及知名度，「搖滾變色龍」便是給這位傳奇的尊稱，他曾被列在「最偉大的歌手」之中，許多知名電影都曾以他的音樂做主要配樂，例如《白日夢冒險王》那段耳熟能詳的旋律，就是大衛鮑伊的《太空怪談》(Space Oddity)。而電影 《搖滾變色龍：大衛鮑伊》，則將揭密他的關鍵歲月。

我是廣告 請繼續往下閱讀

世人稱大衛鮑伊為「搖滾變色龍」，因其一生以百變造型著名，他穿上代表「女性」的裙子上台歌舞，自嘲自己是一名「舞男」；染上紅色的頭髮、套上恨天高，卻唱著極具悲傷的曲目，宛如「雌雄同體」的造型，讓他在舞台上大放異彩。

▲▼大衛鮑伊是知名的「搖滾變色龍」。（圖／双喜）

鮑伊既陰柔又沉穩的個人特質，以及在表演藝術上的才華，擄獲了20世紀所有歌迷的心。而他知名的事蹟，還有一件就是拒絕受封為「爵士」，那是身為英國人的最高榮耀，2000年，他先拒絕了大英帝國勳章的皇室榮譽，後於2003年又拒絕封爵，只因他覺得「這不是他創作音樂的初衷」。 鮮少有人知道鮑伊在成名前，被許多人用異樣眼光看待，認為他一輩子都不可能出名

《搖滾變色龍：大衛鮑伊》講述1971年，當年的大衛鮑伊只有24歲，剛迎來首支單曲於英國的好成績，他信心滿滿踏上美國領土巡迴，沒想到強大的文化差異差點將他吞沒。一名操著英國口音、穿著女裝的男人，走在美國街頭，出了一張跟精神病院有關的專輯，當時大家都認為，像這樣的「怪胎」不可能在樂壇存活。