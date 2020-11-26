北區國稅局推捐發票換月曆 紙本或雲端發票皆可兌換
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-26 13:45:03｜update2020-11-26 13:50:03
因應明年牛年，國稅局今年以「金牛舞春」為主題推出水果月曆，民眾只要捐出紙本發票10張或是雲端發票5張即可兌換一份月曆﹔活動今（26）日開始起跑，不少民眾一早就拿了許多發票來排隊，還有一位遠從台北南下的「鐵粉」林先生，已經連續五年專程到北區國稅局排隊換月曆，他也特別分享國稅局的月曆是「招財月曆」，讓他每年都能財源滾滾。
財政部北區國稅局每年年底推出「捐發票兌換月曆」活動大受好評，北區國稅局局長王綉忠表示，局裡每年推出的水果月曆都十分搶手，每月搭配不同的時令水果、吉祥語及實用稅務宣導詞，今年還特別邀請名書法家賴煥琳校長題字「金牛迎春」、「祥燕納福」2副春聯，讓民眾拿回家張貼，增添喜氣。已經連續五年搶得頭香的鐵粉，76歲林豐彬先生表示，他今天上午六點半從台北專程到桃園北區國稅局現場排隊。他特別誇讚北區國稅局的水果月曆不但印刷精美，還是一份招財月曆，他透露最近就因為台積電股票，讓他一口氣賺了200多萬。他並強調，「這份月曆是以四季水果為主，也會帶來四季的財運，只要把月曆掛在家裡的財位，財源就會滾滾來」， 王綉忠表示，今年北區國稅局的水果月曆共印製5萬6千份，即日起可在所屬各分局、稽徵所及服務處24個據點兌換，民眾只要捐出今年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上的紙本發票10張或雲端發票5張，就可兌換1份水果月曆，月曆中還附上應景春聯，想兌換的民種動作要快，兌換月曆所募集到的發票則將全數轉贈公益團體。