拜登國務卿人選布林肯涉「電郵門」？曾受杭特邀請密會
拜登國務卿人選布林肯涉「電郵門」？曾受杭特邀請密會
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-26 13:45:19
美國當選總統拜登（ Joe Biden ）日前公佈第一波閣員名單，提名歐巴馬時期的前國家安全副顧問布林肯（ Antony Blinken ）為國務卿。但美國國務院的電子郵件顯示，布林肯曾經與拜登的次子杭特（ Hunter Biden ）有所聯繫並有會面的紀錄。
《福斯新聞》（ Fox News ）報導指，杭特擔任烏克蘭能源公司 Burisma 董事會成員期間，與當時擔任副國務卿的布林肯取得聯繫，並且安排了會面。杭特在信中寫道「下個禮拜有時間喝個咖啡嗎？我明白您非常忙碌，但想在幾件事情上詢問你的建議。」該封郵件於 2015 年 5 月 22 日寄出，根據《訊息自由法》（ Freedom of Information Act ）國務院於 2019 年公開此消息。在給杭特的回信中，布林肯給予了非常確定的回覆。接下來幾封信件討論了時間，最後約定在 5 天後相見。但《華盛頓郵報》（ The Washington Post ）2019 年的報導指出，後來因當時拜登的長子博（ Beau Biden ）罹患腦癌，病情惡化而取消此次會面；後布林肯與杭特在 7 月會面，但知情人士稱 2 人沒有討論過 Burisma。另外，共和黨參議員 9 月發表的報告指，前總統歐巴馬無視有關杭特擔任 Burisma 董事的警告，並寫信要求國務院提供布林肯與杭特會面的額外資訊。
2019 年參議員致信給國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）要求國務院公佈杭特、布林肯 2 人會面的所有紀錄以及相關訊息。現任總統川普曾多次指控杭特拜登與烏克蘭企業間的關係，稱當時擔任副總統的拜登，主導美國與烏克蘭事務，藉此向對方施壓要求解僱正在調查自己的檢察官。現今，被提名為國務卿人選的布林肯，也被質疑有所關聯，未來在國會任命聽證會中，共和黨人勢必會要求布林肯說明。