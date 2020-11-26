中市立綜合醫院轉BOT招商　議員建議要以醫學中心等級

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她又說，這塊4.8公頃、格局方正完整的醫療建地，將是國內少有的BOT市立醫院，既然長庚、中國附醫、北醫等醫學中心龍頭集團都有意願投標經營，市府應要求得標廠商所有醫療與服務系統，全部以該集團相同的標準建置，用醫學中心的等級來服務市民。
謝志忠、張耀中指出，高達80億元的投資金額，市立綜合醫院未來更應該朝醫學中心發展，在醫療後援、醫療服務、經營管理、醫療資訊等各方面，都應該和得標的醫療集團分享經驗與交流，提升市立綜合醫院醫療水準。
王立任也表示，目前台中市預估罹患失智症人口超過2萬9千人，但市政府只掌握11213人，將近還有一半未被照顧到，顯示失智照顧的醫療資源還是相當缺乏，在未來人口老化速度加快的情況下失智症將越來越普遍，尤其台中還有16個行政區沒有相關失智照顧服務據點，要求BOT的市立醫院一定要納入有失智照顧服務，確保是一座「醫養合一」的公益性醫院。
議員認為，該預定用地總公告現值是23億7千7百萬元，價值不菲，市府責無旁貸應該把此案辦好，在招商合約務必兼顧部分社會救助等社會責任，提供更好的就醫品質與環境，守護市民健康。
衛生局長曾梓展表示，位於北屯的澄清復健醫院與弘光科技大學附設老人醫院，均由市府租賃委外經營，民國70年間完工，如今建物結構已較老舊，為滿足當地民眾醫療與長照需求，市府規劃以促參BOT方式，興建新市立醫院並委外經營，預估投資金額約達84億元，BOT約50年，近期已向衛生福利部申請醫院籌設計畫，預計於明年6月完成招商作業。
有關未來經營方向，衛生局指出，目前依促參案規定持續推動中，未來民間機構除依市政府提出的「醫養合一」政策方向進行相關規劃外，市府將依促參法規定進行評選，期待甄選出對市民最有利的方案，以提供台中市民醫療、長照優質照護，讓市民享有醫療與在地安養。