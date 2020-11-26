導演鄭有傑「慶生爆哭」！金馬影帝后帶蛋糕驚喜突擊

日前獲得金馬獎最佳男主、女配、原創音樂的3金電影《親愛的房客》，開出票房紅盤，導演鄭有傑勤跑映後，卻在感性時分突遇大批人馬衝入現場，原來是榮獲本屆金馬帝后的莫子儀、陳淑芳，帶著片中金孫白潤音，來給鄭有傑突擊慶生，讓導演噴淚苦笑說：「我真的好討厭驚喜！」

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這場由淑芳阿姨帶頭祕密策劃、且自掏腰包買蛋糕的突擊慶生，不只白潤音一口答應要出席，連才剛上工開拍新片的莫子儀也義氣相挺。只見昨

25日

晚間的光點華山電影館，有3位演員在導演鄭有傑進入廳內後，由白潤音帶頭高唱生日快樂歌，陳淑芳、莫子儀拿著生日蛋糕，從影廳門口驚喜現身，莫子儀說：「我們要代表全劇組祝導演生日快樂！」讓鄭有傑感動落淚，過程中更數度淚崩到說不出話。

▲▼金馬帝后莫子儀（上圖右二，下圖右一）、陳淑芳（上圖左，下圖左二），為導演鄭有傑慶生。（圖／牽猴子）

白潤音也搞笑自稱是鄭有傑，還搶了他的感性台詞，要大家帶自己生命中重要的人來看電影，表情超級到位的模仿，逗得導演及觀眾哈哈大笑。《親愛的房客》描述鋼琴老師林健一（莫子儀 飾），照顧著房東周秀玉（陳淑芳 飾）和她的孫子小宇（白潤音 飾），卻因一起懸案與對健一的種種指控，破壞了這個「沒有血源的家庭」。