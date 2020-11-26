挺國片！蔡英文包場看《孤味》獻花國民阿嬤

我是廣告 請繼續往下閱讀
導演許承傑表示，在疫情影響下，大家何其幸運，還可以進電影院看電影，也說《孤味》目前票房還不錯，陳淑芳也拿到最佳女主角，這部電影拍的是人跟人之間互相理解的故事，希望大家喜歡。
國民阿嬤陳淑芳也說，她80幾年來住在台灣，是很幸運的人，不管外面疫情如何，在蔡英文總統的領導下，可以閒閒到處走，可以看電影、買菜，真的很幸福；自她出生後，不管誰來領導，台灣就是最好，全世界最好。
蔡英文則表示，她要感謝她的工作同仁強迫她來看電影，因為做了總統以後，到哪裡都不方便，尤其是在一個黑暗的地方坐兩個鐘頭，是維安最危險的狀況，所以，總統看電影是一件麻煩的事情。
她不想給大家惹麻煩，所以這幾年都在家裡看電視，即便電視上也是有電影可看，但是對她來說，螢幕再大，還是不一樣的感覺，她今天看完電影後，最深的感受，就是如果要真正享受電影，一定要到電影院看大螢幕。
蔡英文也感謝電影界在疫情期間能堅持下去，很慶幸台灣的疫情能夠穩定控制，讓許多人的生活可以如常，雖然大家都要戴口罩，多花一點時間來相互認識，但她覺得這一切都是值得的，因為，台灣在這段時間，讓全世界都知道台灣的防疫成功，以及少數經濟有正成長的國家，但是她更希望，在這麼困難的時候，台灣還可以做出台灣人很喜歡的電影，也願意跟世界分享台灣的電影。
蔡英文提到，《孤味》這部電影，除了有文化部的補助之外，還透過網路募資，她知道群眾募資一向是挑戰性很高，非常的不簡單，而能夠聚集群眾的支持，來一起把電影完成，顯現出拍攝團隊厲害之處。
很多電影都是大家身邊熟悉的事物，很平常、平凡，但這對電影產業來說，就是很大挑戰，拍得讓大家覺得不平凡、不尋常，這才是真正的挑戰，今天她在這部電影看到的，呈現出這樣的不平凡、不尋常，令人感動、深刻，這就是功力所在，更是專業的表現。
蔡英文也希望這樣的感受，全台灣的人都能有機會體驗，並多多支持國片，相信在大家共同鼓勵、支持下，有一天，台灣的電影產業，就會像晶圓產業一樣變成兆元產業。