專訪／邵雨薇出道狂受挫　動念轉行這部戲救了她

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▲邵雨薇（左）、賀軍翔主演《天巡者》。（圖 / 翻攝邵雨薇臉書）

▲邵雨薇（中）與《天巡者》演員感情很好。（圖 / 翻攝邵雨薇臉書）

因長相甜美出道的邵雨薇，這10年來累積不少戲劇作品，一路從配角演到第一女主角，她坦言剛接觸演戲時其實非常挫折，「我遇過導演不知道怎麼跟我講戲，氣到抓頭，他不跟我說我該做什麼，我當下很怕，不知道該怎麼辦。」之後，邵雨薇選擇去跟導演撒嬌，某次還躲在導演腳邊告訴他，「如果你想叫我調整的我都可以，你可以跟我說嗎」，事後邵雨薇也常常請教導演，才慢慢漸入佳境。

2016年和張立昂、蔡黃汝主演的《1989一念間》創造高收視、高討論度，也讓邵雨薇的事業更上一層，但在這之前，她曾萌生想放棄演藝之路的念頭。剛出道時邵雨薇才21、22歲，對於這個圈子、自己的未來很茫然，25歲時她便決定這一年都沒有名氣的話，就要回去考空姐，也是當時她接到了電影《五月一号》的女配角，「我自己覺得非常厲害，它扭轉我的想法，讓我繼續留下」，之後她便給自己設立目標，要演到女主角。

▲邵雨薇從出道一路演到女主角。（圖 / 記者林柏年攝）

在演出《他看她的第2眼》後，製作人看到了邵雨薇的表現，承諾她「下一部我要找你當女主角」，也就是《1989一念間》，同年上映的作品還有電影《樓下的房客》，邵雨薇擺脫甜美形象，飾演連續殺人魔，她坦言自己很喜歡這個角色，也靠著這部電影讓人看見不一樣的邵雨薇，完成了自己目標，她說：「那我更要留下來，很興奮！」除了偶像劇外，其實邵雨薇很想嘗試如《俗女養成記》說台語很道地、很寫實的戲劇，若要搞笑、扮醜她都沒問題。

▲邵雨薇（左）認愛吳慷仁。（圖 / 翻攝邵雨薇臉書）

專訪當日正巧是周刊爆出與吳慷仁約會的前一天，邵雨薇面對感情問題，她笑說：「最近有人追，還在觀察中」，但被問到單身多久她卻回答不出來，疑似不想承認但也不想說謊。至於被拍到會公開嗎？邵雨薇倒是肯定表示，「很OK我就會公開，在很穩定的狀況下就會承認。」被周刊爆出後，邵雨薇受訪時也承認目前與吳慷仁在交往中，並透露兩人有分開過一段時間，但現在狀態很開心，還在媒體前大方放閃，「找不到比他對我更好的人」，粉絲也紛紛送上祝福。