蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」連16天99元免運不停歇！

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」宣布開跑！繼「11.11最強購物節」免運活動帶動買氣沸騰後，蝦皮購物宣布「12.12狂歡生日慶」自11/26至12/12隆重登場，為歡慶蝦皮購物生日慶，由「天天全站99元免運」打頭陣。11/26 晚間6點祭出限量iPhone 12 128G下殺1.2折只要3420元，11/27晚間再接力祭出GUCCI短夾直降1716元優惠，另有摩洛哥優油、Nintendo Switch健身環等強品天天下殺1.2折起！

我是廣告 請繼續往下閱讀

據MIC最新「雙11網友網購意向」顯示，蝦皮購物為雙11期間最受消費者青睞的購物平台(45.9%)，領先其他網購通路；其中選擇偏好平台的原因包括價格、商品種類齊全、購物金回饋等因素。此外，調查中更指出，58%的消費者認為「免運」仍是最吸引消費者的促銷方案，因此今年「12.12狂歡生日慶」，蝦皮購物再度瞄準消費者喜好，將最受喜愛的「免運活動」再豪氣升級，11/26~12/11暖身期間，每逢指定整點就發全站超取99元免運券，讓所有用戶在「12.12狂歡生日慶」期間，天天皆享超爽免運優惠！

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」暖身期間天天0點、12點、18點3時段也推出1.2折強品。（圖／業者提供）

除了免運之外，價格與商品力也是消費者選購的一大考量，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」暖身期間天天0點、12點、18點3時段也推出1.2折強品，如話題新機iPhone 12 128G 11/26(四)18:00，只要3420元即可帶回話題新機，GUCCI小短夾於11/27(五)18:00，1716元就能輕鬆入手！除了限定商品外，今年「12.12狂歡生日慶」優惠再上層樓，推出「爆品你挑我降1.2折起」活動，用戶可於暖身期間針對12/12當天推出的18項商品進行投票，12/12當天將依照票數高低決定折扣數，票數達500票正式日當天打7折；800票打5折；達1212票商品直接下殺1.2折，讓用戶同樂蝦皮購物生日慶，想買什麼自己決定！





蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」大方放送超神商城88折券，所有很少打折、價格很硬的高單價品牌商品，商城結帳直接變88折，簡直太好買！另外，今年也首推買1送2活動，站上千件商品天天00點開搶，買1送2超值回饋包括11/26(四)購買SWITCH 動物森友會主機即贈胡鬧搬家及JoyCon左右把手充電座；11/28(六) 購買LG超淨化大白空氣清淨機就送濾網一組及經典米奇保溫袋，讓消費者可以在於年末最終購物大檔大肆買便宜、享好禮！此外，暖身期間更天天祭出購物金瘋搶，每天４個時段開灑購物金，最高可抵2200元；而蝦幣價值亦逢生日慶再放大，每天00:00開放用戶可用蝦幣兌換1212早鳥券，最高可用蝦幣兌換到 200元商城折價券，今年蝦皮購物「12.12 狂歡生日慶」就是要揪用戶齊同慶！



