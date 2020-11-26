傳駐美代表處又9人確診、蕭美琴隔離！外交部：安排篩檢

駐美國代表處繼24日檢測有2名人員確診新冠肺炎後，次（25）日安排與該2名確診同仁有接觸史者接受檢測，結果另有9名人員確診感染，更傳出因為其中一名確診者曾與駐美代表蕭美琴接觸過，蕭美琴日前已遭到開始隔離。外交部今（26）日表示，駐美代表處已安排為同仁集體進行第二次檢測，以再次確認採檢結果，但不願證實蕭美琴是否遭隔離。

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傳聞蕭美琴曾與確診者接觸而開始隔離？外交部發言人歐江安表示，媒體報導不完全正確。外交部表示，駐處已立即啟動防疫應變措施，確診人員一律居家隔離及進行接觸史追蹤。美處同仁將調整辦公方式，以確保駐處核心業務推動不受影響。

外交部指出，另為維護駐處人員及公眾健康，駐美代表處已安排為同仁集體進行第二次檢測，以再次確認採檢結果，並將進行辦公大樓全面消毒作業。領務大廳則即日起暫時關閉，領務案件申請一律改以郵件方式辦理，解除日期另行通知。

外交部表示，已與中央流行疫情指揮中心通報本案，並與衛生福利部疾病管制署討論為駐美國代表處提供線上諮詢建議。美國疫情持續蔓延，外交部將持續密切關注駐美各處所在地疫情情形，隨時提供駐美各處必要的協助，落實防疫及保障駐外人員健康狀況，以順利推動各項業務。