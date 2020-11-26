川普延長強制出售TikTok令！最後期限延至12月4日
川普延長強制出售TikTok令！最後期限延至12月4日
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-26 15:44:10
美國川普政府於當地時間週三（ 25 ）宣布，中國企業字節跳動（ ByteDance ）旗下的影音社交平台抖音國際版（ TikTok ）強制售出業務的最後的期限將延長 7 天。川普政府以國家安全為由，在 8 月 14 日要求 TikTok 出售在 90 天內美業務，繼先前延長 15 天後，這次再次延長 7 天，新的最後期限將會落在 12 月 4 日。
《路透社》報導，TikTok 表示，在美國政府不斷施壓下，已經和零售業龍頭沃爾瑪（ Walmart ）、科技公司甲骨文（ Oracle ）進行最後協商，並且針對政府的疑慮提出新的方案，包括建立一個由甲骨文、沃爾瑪、美國投資者所有的公司。美國財政部表示，此次的延長命令，是為了檢視修改後的方案。而聯邦法院早前已經解除了商務部對 TikTok 交易的限制，先前商務部禁止蘋果（ Apple ）公司、Alphabet 的 Google 等美國企業向 TikTok 提供服務，且禁令於 9 月 27 日生效，因此該 App 暫時被主要的應用程式商店平台下架。