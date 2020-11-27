貓奴必備免費翻譯神器！美國App讓你秒懂喵星語
The China Post/綜合報導
calendar_today2020-11-27 12:37:00
The China Post報導，貓奴注意了！未來你的主子有任何命令，不論是肚子餓了、心情不好、拒絕被打擾，你將無法以聽不懂喵星語為藉口，必須奉命遵從，而這一切都要多虧進步的AI科技。
根據BBC報導，前亞馬遜旗下語音助理Alexa美國籍工程師發明了一款App「MeowTalk」，這款App能利用AI人工智慧科技翻譯喵星語。只要透過MeowTalk錄下喵喵聲，就能辨識貓咪所要傳達的意思。當然，主人必須要先將喵星語翻譯，再輸入資料庫提供AI學習。主人越常使用這款App，隨著資料庫內存資料增加，App內建的機器學習軟體對個別貓咪的翻譯準確度越高。
由軟體公司Akvelon所研發的App目前內建辭彙只有13種，包括像是「餵我！」、「我很不爽！」、「讓我一個人靜靜！」等片語。
事實上，研究指出，貓咪世界裡並沒有一種全球通用的喵星語，通常貓咪只會對人類喵喵叫，而不會對同伴。
若是貓咪真的有語言，那麼不同主人的貓，會依其主人的習慣，而擁有其專屬、獨一無二的語言，因此，不同使用者下載這款App，會得到不同的翻譯結果。MeowTalk在 Google Play Store和 Apple’s App Store皆已開放免費下載。然而，評價也相當兩極化，有人覺得這款App和貓咪一樣難以捉摸，也有人覺得非常好用，這款App讓貓奴能聽懂主子的所有命令。