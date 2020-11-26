修憲論壇／18歲公民權重要但不急迫？學生、專家激辯交鋒

總統蔡英文在第二任期宣示修憲決心，《NOWnews今日新聞》響應修憲工作，也將在12月10日於台北喜來登飯店舉辦第二屆修憲論壇，今（26）日於世新大學舉辦修憲校園論壇，在上半場論壇以「我們與民主的距離—修憲影響大學生公民權？」為題，針對公民權的下修進行討論。

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本次校園論壇《NOWnews今日新聞》與以針砭時事著名的「老天鵝娛樂」合作，由老天鵝娛樂的知名實況主湯米主持，邀請立委邱顯智、二〇四六台灣憲政改革團體代表吳崢、知名法學網站法律白話文運動主編王鼎棫、臉書粉專「歷史哥澄清唬」，以及世新大學口傳系碩士班四年級關閎文、口傳系二年級顧晏甄2名學生代表，共同討論台灣的修憲解方。

上半場論壇以「我們與民主的距離—修憲影響大學生公民權？」為題，時代力量立委邱顯智指出，全球只剩下沒有幾國維持20歲公民權，甚至奧地利和巴西16歲就有完整的公民權，「我們不知道已經不知道被超過多少，20歲才可以投票過去參考民法的規定，但那個條文已經有90年沒有更動了，不過，最近立法院已經通過修民法，下降至18歲，不過依照過去的經驗，在野黨有意提綁樁而造成朝野都同意的公民權下修未通過，希望這次大家都可以依照協商承諾，讓18歲的年輕人能享有公民權。」

邱顯智補充：「奧地利的總理才30歲，芬蘭總理才32歲，還是在女同志家庭長大的，我現在還被叫小邱，但是我到芬蘭就變成老邱了，應該鼓勵年輕人參政才對。」

二〇四六台灣憲政改革團體代表吳崢則說，雖然幾歲才可以投票只是數字上的標準不同而已，但對政治是否有敏感度其實和年齡沒有絕對的關係，甚至有人說應該要有配套措施？「只不過，開放讓18歲的人投票會有什麼負面影響嗎？到底會傷害到誰我是想不到啦，為什麼要配套措施？」

▲吳崢（中）補充，我們不會說一定要做智力測驗或是一定要有什麼經歷才可以投票，只要成年了，這就是應有的公民權。（圖／記者葉政勳攝,2020.11.26）

吳崢補充，從18歲開始，國民就要接受服兵役、繳稅的義務，那麼權利也應該在這時候進場，「我們不會說一定要做智力測驗或是一定要有什麼經歷才可以投票，只要成年了，這就是應有的公民權，不應該去檢討18歲的學生。」

現場學生代表，世新大學口傳系碩士班學生關閎文也提到，很多法案有輕重緩急，修憲是重要但是不緊急，例如同婚法案具有其急迫性，但是對於18歲沒有公民權則不是，再過2年就可以投票，沒有什麼重大影響，這件事情很重要而且是一種社會潮流，但有很多民生議題，不是藍綠共識，那最後的效益和成本為何？有60萬票的選票是18至20歲，以上一次60%的投票率來說，38萬的選票進入票匭可能也無法左右選情，政治人物也不是「因為你沒票我們就不為你發聲」，動保、兒少福利等等都是如此。

▲關閎文說，很多法案有輕重緩急，修憲是重要但是不緊急。（圖／記者葉政勳攝,2020.11.26）

臉書粉專「歷史哥澄清唬」歷史哥說明，台灣是有很多議題是急切要去處理的，18歲公民權確實很重要，權責相符也是好的，讓政治活化的確下修投票年齡是重要的，但是政治人物不可能不看選票，所以老齡人口政策也是許多人會傾向的，「因為你給他個1千塊的津貼就給你一票，好不好？當然好啊！」不過他認為，下修投票年齡是沒有問題的，但還是要弄清楚，下修投票年齡的意義，才是真正往民主化的進步。

法學網站法律白話文運動主編王鼎棫說，18歲開始，法律上會受到很多生活上的約束，像是大一生很多人就會遇到租賃規範的約束，為什麼應該下修？因為應該讓受到生活規範的人能發表他們的意見，這才是修憲的目的。另外針對「重要卻不急迫」，王鼎棫表示，這件事情滿常聽到的，但人不是單純、單調的生物，很多議題可以並進，就像是立法院有很多委員會，「不急迫或許不是重點，我們本來就可以在一年當中處理很多議題，納入更多人一同討論，也是好事。」

口語傳播暨社群媒體學系學生顧晏甄澤說，自己周圍的同學對於公投的議題其實相當熱衷，也很積極發表自己的想法，但是很無力的是即使他們發表了看法，「但是到了真正要投票的那一刻，還是沒有投票權啊！」