蛋炒飯網紅踩台人地雷製作味精珍奶 竟釣出周董驚人回應
蛋炒飯網紅踩台人地雷製作味精珍奶 竟釣出周董驚人回應
The China Post/綜合報導
calendar_today2020-11-26 20:00:00
The China Post報導，以Uncle Roger (羅傑叔叔)人格聞名的馬來西亞網紅Nigel Ng，先前因評論BBC蛋炒飯教學一炮而紅，後來連英國名廚傑米奧利佛 、地獄除神戈登拉姆齊也逃不過他的毒蛇評論。近日，Uncle Roger擔任台灣連鎖飲料店麥吉machi machi一日店員，影片上傳短短三天就吸引超過140萬人次觀看，甚至連周董本人也分享回應。
Uncle Roger週日分享擔任周董最愛飲料店麥吉 machi machi瑞典斯德哥爾摩分店的一日影片。擔任收銀員的他維持一貫搞笑作風服務客人，在互動過程中吐槽客人。 周杰倫更在週二於IG發文，分享Uncle Roger在影片中提到自己是周董粉絲的片段。
貼文寫著：「Hahaha」，並加上uncleroger的標籤。隨後，身為小粉絲的Uncle Roger在周董PO文下留言回應：「哇謝謝你周董!我聽你的歌長大的。」
這則片段中，Uncle Roger表示自己最喜歡周董《范特西》這張專輯，還向不認識周董的人介紹道「他是超級巨星，全球指標性人物。」
在原影片一開始，店長即提醒他不能加味精在飲料裡，也不能對客人大吼。當Uncle Roger服務一陣子後，一位亞裔客人上前投訴表示昨天來買過飲料，覺得飲料喝起來沒味道。
Uncle Roger幽默回應道：「我想你是得了新冠肺炎，失去味覺了。」
他繼續說，因為昨天其他店員昨天忘了加入最重要的成分，那就是「調味之王」味精。Uncle Roger二話不多說，馬上拿出味精加入珍奶，客人當場一嘗竟大讚加入味精的飲料超好喝。