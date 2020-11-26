高嘉瑜擁2房遭輿論追殺！律師揭「盲點」：覺得很奇怪
高嘉瑜擁2房遭輿論追殺！律師揭「盲點」：覺得很奇怪
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 16:08:04
民進黨立委高嘉瑜日前遭爆料，名下有價值2千多萬的2筆房產，引發關注，昨（25）日又有北市議員游淑慧跳出爆料高嘉瑜擔任市議員期間，出國考察時掃購名牌包。對此，律師林智群揪出盲點，「我覺得很奇怪，你們是在跟高嘉瑜談戀愛嗎？這麼在乎她是不是唬爛你？」
近期高嘉瑜遇到的各種風波，更有不少政治人物跳出爆料補槍。林智群也分析，「高嘉瑜事情，很多人罵她的點是，明明有買房，卻說買不起，明明買得起名牌包，卻要裝窮」。林智群也提出自身見解，「以我的想法，高嘉瑜是立法委員，我只在乎她在政策（打房）這件事情上站在我這邊（贊同打房），那就夠了，至於她是否假掰，那真的不干我的事！」林智群隨後提出假設，「難道另一個立法委員很誠實的告訴你他就是反對打房，他就是喜歡開名車，你就要因為他的誠實而感動的支持他嗎？當然大家還是可以用道德去看這件事情，不過我都出社會這麼久了，這個事情上我是站在務實的角度看的，今天如果高嘉瑜是違反自己競選承諾，那才是有失誠信。其他的事情跟政策有什麼關係？」（編輯：潘毅）