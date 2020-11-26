性感女星跟人夫大玩角色扮演　上下全開超激情

8點檔《多情城市》今（26）日即將播出劇中由小三扶正的李文真，竟然在客廳要跟老公劉加堯玩Cosplay（角色扮演），進行到一半剛好全家人都回家，場面尷尬又爆笑。張家瑋表示，拍這場戲還認真看一下網路影片來惡補，而黃文星到了正式演出，他看到張家瑋認真的模樣，讓他忍不住笑場。

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▲▼張家瑋（右）跟黃文星的調情戲讓兩人狂笑場。（圖 / 民視提供）

× ▲▼張家瑋（右）跟黃文星的調情戲讓兩人狂笑場。（圖 / 民視提供）

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張家瑋在《多情城市》這一場戲化身職場女主管，要跟另一半大玩SM，就讓她非常緊張，除了上網惡補心得還在造型上下功夫，跟造型師討論找到非常性感的套裝，讓她說還好最近有時間運動，穿上去剛剛好。拍攝過程中張家瑋笑說光把黃文星的領帶拿來

，還有將他的雙手銬上手銬就忙翻天，也讓黃文星忍不住笑意，只好先NG。

▲張家瑋身材火辣。（圖 / 民視提供）

× ▲張家瑋身材火辣。（圖 / 民視提供）

劇中張家瑋自己解開上衣的扣子然後將黃文星撲倒，對於第一次這樣嘗試，讓她只能說真的是「恥度全開」，拋開包袱非常盡力演出，只是撲倒過程一度要撞上黃文星的重要部位，讓她連忙快閃，全場包含工作人員都笑瘋，就連導演也忍不住說：「看起來張家瑋沒玩過Cosplay喔」，黃文星也連忙說：「我跟老婆也不會這樣玩啦」。但黃文星台詞有一句「快打我吧！」讓他笑翻，他表示還好是

著眼睛，不然光看到工作人員憋笑，恐怕又要NG了。