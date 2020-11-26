陳柏惟嗆要1打國民黨35立委 林為洲：先跟我單挑
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-26 16:07:51
立法院民進黨團排班，要確保行政院長蘇貞昌明（27）日上台報告、備詢。台灣基進立委陳柏惟也出來補槍，指出國民黨團不尊重他的言論自由，擅自拿走他呼籲國民黨團趕快上班的背板，嗆只要國民黨主席江啟臣不道歉，明天就要1個人打國民黨35個立委。對此，國民黨團總召林為洲不以為然地表示「他先來跟我單挑吧。」
國民黨團連兩個月杯葛蘇貞昌報告，民進黨團搶先排隊，揚言若國民黨想肢體衝突，他們鬥志也很高昂。而在24日下午，當時因國民黨團杯葛、議事空轉時，台灣基進立委陳柏惟就曾拿著手舉板，呼籲國民黨團別再杯葛、趕緊上班，並坐在主席台開直播，隨後便留下手舉板離去，未料他前腳一走，國民黨立委吳怡玎就跑來把他的板子拿下。陳柏惟認為國民黨只准自己杯葛，其他人也在議場留下想開會的意見，卻被國民黨團阻攔，行為相當霸道。他要江啟臣代表國民黨道歉，否則要破壞國民黨拿來佔議場的道具，保麗龍美豬模型。更嗆「別認為我沒辦法1個人打你們35個！」朝野情勢劍拔弩張，甚至在野黨之間也結下樑子，26日國民黨團開記者會時，林為洲拿出防滑手套，強調國民黨團不想打架，但真的要上演全武行，他們也絕對做好準備，對於陳柏惟的叫陣，林為洲更不以為然地說「先來跟我單挑吧」。