阿里山鄒族秘境體驗正夯　縣府延伸造訪高海拔咖啡園

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阿里山鄒族秘境體驗正夯　縣府延伸造訪高海拔咖啡園

記者任禮清/嘉義縣報導

calendar_today2020-11-26 17:30:00

阿里山鄒族秘境體驗濃濃咖啡香
▲阿里山脈的茶山、新美、山美等鄒族部落近來興起文化秘境體驗，縣府規劃遊程參訪山林獵徑體會狩獵欣賞部落歌舞迎賓。（圖／記者任禮清攝，2020.11.26）
阿里山脈茶山、新美、山美等近來興起鄒族部落文化的秘境體驗遊程，由原住民獵人引領進入山林獵徑體會狩獵，茶山部落歌舞迎賓品嚐風味餐，欣賞達娜伊谷生態園區，縣府文觀局延伸規劃高海拔咖啡莊園旅程，鄒族獵人稱讚說「只要一杯阿里山咖啡，我就可以打超過10頭山豬」，歡迎民眾參與享受山林之美與感受部落文化。
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嘉義縣文化觀光局表示，阿里山的旅遊行程其實除公路、鐵路沿線到森林遊樂園區外，深度的鄒族部落文化參與，也是值得體驗的遊程之一，包含山美達娜伊谷生態園區、茶山部落體驗行程外，近年興起不同玩法，包含新美「尼亞后薩獵人營」，由獵人引領民眾進入山林獵徑，體驗獵人文化，並體驗由神話故事延伸而出的皮雕DIY，享受山林之美外也能感受文化深度。
▲嘉義縣文化觀光局規劃茶山、新美、山美等近來興起的鄒族部落秘境體驗，體會原住民狩獵及品嚐風味餐。（圖／記者任禮清攝，2020.11.26）
▲嘉義縣文化觀光局規劃茶山、新美、山美等近來興起的鄒族部落秘境體驗，體會原住民狩獵及品嚐風味餐。（圖／記者任禮清攝，2020.11.26）
在沿線參訪茶山、新美、山美鄒族部落後，經由在地住民的引領也可到達鄰近高雄那瑪夏鄉的卓武山，「只要一杯阿里山咖啡，我就可以打超過10頭山豬」，文觀局說幽默鄒族獵人一句話，令現場民眾感受高海拔咖啡的評價，卓武山海拔高度有1200至1500公尺，蘊藏山林、日照、雲霧的精華，文觀局特別安排體驗鄒族狩獵文化同時，也能踏尋深山咖啡原產地一嚐金牌咖啡，造訪秘境咖啡園與欣賞高山美景。

縣長翁章梁說，阿里山鄉擁有深厚的文化底蘊，不論生態環境、文化風情都值得再三探訪，尤其是我們鄒族的部落體驗非常有特色，除了文化深度、自然生態景觀外，更可透過原住民的幽默及熱情來感受高山青式的獨「嘉」遊程。

近年阿里山咖啡產業逐步興起，位於茶山部落「卓武山咖非」勇奪2020台灣國產精品咖啡豆評鑑金質獎，種植達75年樹齡的咖啡樹上有結石纍纍的咖啡豆及阿里山的好山好水就是品質的最佳保證，眺望綿延山坡，咖啡一杯入喉感受茉莉茶香、柑橘果香、高山木質香氣，尾韻還有微微巧克力與焦糖香，讓人心曠神怡。
▲阿里山鄒族秘境體驗深度體會原住民生活，文觀局延伸規劃高海拔咖啡莊園旅程品嚐濃濃咖啡香。（圖／記者任禮清攝，2020.11.26）
▲阿里山鄒族秘境體驗深度體會原住民生活，文觀局延伸規劃高海拔咖啡莊園旅程品嚐濃濃咖啡香。（圖／記者任禮清攝，2020.11.26）
文觀局長許有仁指出，目前國外新冠肺炎疫情不減，嘉義縣積極抓住國旅人潮，行銷嘉義特色旅遊，把獨「嘉」體驗活動，透過旅行社團旅或是自由行的方式，集結在地4大業者以優惠方案包裝在地手作體驗、文化導覽以及四季美食，推出4種限量體驗以及8條套裝行程，無論是想體驗鄒族獵人的狩獵文化、達娜伊谷的山間風光或是想搭乘遊艇遊覽秘境峽谷，歡迎民眾把握來嘉深度旅行，感受特色美景。
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