歐陽靖破水剖腹產　譚艾珍還原當時狀況：老娘做的決定

舞台劇《一夜新娘》由譚艾珍、風田、吳定謙等人主演，描述正為一段異國戀情苦惱的小梅（陳以恩 飾），與曾祖母櫻子（譚艾珍 飾）談論起對愛情的看法，一套象徵死亡與再生的日本婚服，串起她與3個男人難解的情緣。劇中譚艾珍對日本男人風田有情，現實生活中女兒歐陽靖也是嫁給日本人，談及從劇中角色與女婿中觀察，譚艾珍也指出日本男人跟台灣男人差異。

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▲譚艾珍與風田（右）有對手戲。（圖 / 故事工廠提供）

× ▲譚艾珍與風田（右）有對手戲。（圖 / 故事工廠提供）

譚艾珍在《一夜新娘》裡年輕角色糾結在愛情難題裡，有趣的是，譚艾珍劇中角色年輕時曾與日本男人風田有情愫，恰巧現實生活中她女兒歐陽靖也是嫁給日本人，談及從劇中角色與女婿中觀察，認為日本男人對另一半的愛，與台灣男人的差異在哪裡？她指出最大差異是，日本產婦大多是自然產，「因為許多日本老一輩的媽媽都是在家裡咬毛巾就生了，認為你是母親就要勇敢去面對，甚至沒有坐月子習慣，在台灣若是在臨盆時間到，若小孩還無法呱呱落地，會考慮選擇剖腹生產。」

▲譚艾珍演出舞台劇《一夜新娘》。（圖 / 故事工廠提供）

× ▲譚艾珍演出舞台劇《一夜新娘》。（圖 / 故事工廠提供）

譚艾珍提到女兒在生產時，選擇剖腹生產，「是我做的決定」，她說，女兒在台灣是身為媽媽的她在照顧，尤其女兒在生產當下，已經破水了，且無陣痛，在考量女兒安全問題狀況下，因此沒有讓女兒冒險自然產，而選擇剖腹，她表示女婿很尊重這個決定，並直呼：「畢竟是老娘在照顧，阿嬤最大！」

譚艾珍還透露曾在擔任學校志工時，聽聞在醫院實習的學生描述，曾有一位產婦在臨盆當下，痛到無法生，請護士詢問在手術室外的丈夫，能否再加剖腹的費用來生產，但丈夫卻淡然的說，能否請老婆再試試看，只見這位產婦用很強的怨念拚死拚活地生小孩，相當心酸。《一夜新娘》2021年1月15日起在台北城市舞台加演4場，購票請洽兩廳院售票系統。