曾與確診同仁接觸 外交部：蕭美琴自主隔離、健康良好
曾與確診同仁接觸 外交部：蕭美琴自主隔離、健康良好
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-26 16:38:58｜update2020-11-26 17:08:03
駐美國代表處繼24日檢測有2名人員確診新冠肺炎後，次（25）日安排與該2名確診同仁有接觸史者接受檢測，發現另有9名人員確診感染，更傳出因為其中一名確診者曾與駐美代表蕭美琴接觸過，蕭美琴日前已依規定開始進行居家隔離。
針對蕭美琴進行居家隔離一事，外交部發言人歐江安表示，蕭大使在美東時間25日接受檢測結果為陰性，目前健康狀況良好，但因為曾與確診同仁有接觸史，目前正依規定進行居家隔離。外交部指出，駐美代表處在月前首度發現確診病例後，即曾進行全棟大樓的消毒作業。在美東時間24日新增2名確診病例後，除立即進行全處人員檢測，也已規劃週末再度進行全棟大樓消毒工作。有關駐美代表處舉辦餐會與活動的部分，相關安排皆遵守防疫社交距離的規定，且多在戶外舉行。
外交部表示，已安排疫情指揮中心防疫專家，於台北時間明（27）日上午與美處同仁進行防疫諮商。
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