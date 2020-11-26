曾與確診同仁接觸　外交部：蕭美琴自主隔離、健康良好

駐美國代表處繼24日檢測有2名人員確診新冠肺炎後，次（25）日安排與該2名確診同仁有接觸史者接受檢測，發現另有9名人員確診感染，更傳出因為其中一名確診者曾與駐美代表蕭美琴接觸過，蕭美琴日前已依規定開始進行居家隔離。

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