寶寶愛抓癢、夜哭恐是過敏！醫：選擇精準定位水解配方

新生寶寶常常會有皮膚或腸胃道不舒服的症狀，造成爸爸 媽媽相當困擾，其中有部份的原因其實是對牛奶蛋白過敏。柳營奇美醫院小兒科林舜峯醫師分享診間經驗，許多寶寶有異位性皮膚炎或是腹脹、腹瀉、便秘甚至大便有血等腸胃症狀，在詳細詢問及檢查後，懷疑是牛奶蛋白過敏，餵母乳的寶寶限制媽媽對乳製品的攝取或改餵水解配方後得到改善。針對上述問題，其實是有機會可以預防的。

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要做好過敏預防，應從孕期就開始「環境」與「飲食」共同控制，懷孕期間及寶寶出生後減少二手菸、塵蟎、黴菌等環境汙染物的接觸、媽媽應避免家族已證實會過敏的食物(若無則不必限制高過敏的食物)，且最好哺餵母乳，這點非常重要，除母乳本身的營養價值外，母乳容易消化、不易刺激腸胃，更可強化寶寶的免疫系統。對於高過敏機率的寶寶(家長或兄姊有過敏症狀)，如果媽媽無法哺餵母乳，需使用配方奶做為飲食替代時，銜接配方建議選擇「精準定位水解配方」。

選擇可精準定位切斷過敏原的水解配方 預防過敏更有效





根據統計，哺餵母乳的寶寶約有0.5%，哺餵配方奶的寶寶約2~5%對牛奶蛋白過敏。林舜峯醫師表示，腸道是體內最大的免疫器官，嬰兒時期的腸胃道發育尚未成熟，胃腸道黏膜的通透性較高、黏膜間隙較大，當牛奶蛋白的分子分解的有大有小、帶有刺激性的過敏原，就容易刺激腸道的牛奶蛋白穿過腸壁被吸收，就會引起過敏反應，也就是「牛奶蛋白過敏」。





牛奶蛋白中，有的分子片段溫和，但也有的具有刺激性。因此預防寶寶食物過敏的關鍵，在於「水解技術是否能精準作用在正確位置」。





一般水解蛋白配方：能將大分子牛奶蛋白切分成小塊，但刺激的牛奶分子片段仍有機會進入腸道，產生不耐受反應。





精準定位水解蛋白配方：利用酵素精準鎖定牛奶蛋白中的刺激片段，進行切斷，並轉化為溫和的分子片段，避免誘發過敏反應。同時，溫和分子片段能慢慢訓練腸胃熟悉牛奶蛋白，降低未來誘發過敏的機率。





過敏影響睡眠品質 影響成長發育





過敏症狀易在夜間發作，讓寶寶失眠中斷生長激素分泌；睡眠品質也會影響寶寶的免疫力、注意力、記憶力、組織能力、創造力和運動技能等多面項發展，若是睡眠不足，除了容易成長遲滯，更容易導致行為和情緒方面的問題。





從孕期開始至寶寶2歲，是預防過敏關鍵期

林舜峯醫師表示，寶寶一旦誘發過敏症狀，就需要花費更多心力，因此事前做好過敏預防才是防止寶寶過敏最好的方式。孕期及哺餵母乳時應避免家族已證實會過敏的食物(若無則不必限制高過敏的食物)、遠離菸害及其他環境汙染物，寶寶出生後哺餵母乳、若無法哺餵母乳時高過敏機率的寶寶可嘗試精準定位水解蛋白配方、減少環境過敏原，直到寶寶2歲免疫系統發展較為完善後，才能讓寶寶更健康快樂的成長。





**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**