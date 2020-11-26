迪士尼宣佈2021年將大裁員3.2萬人 逾半為樂園相關職位
迪士尼宣佈2021年將大裁員3.2萬人 逾半為樂園相關職位
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-26 16:40:14
全球新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情嚴重衝擊觀光業等產業，美國華特迪士尼公司（ Walt Disney Co. ）宣佈，將在 2021 財年上半年前裁員 3.2 萬人，其中也包括公司先前將裁掉的 2.8 萬個職位，大部分被裁員的員工大多在主題樂園內工作。另外，3.7 萬名不在裁員名單上的員工，也將被迫放無薪假。
美國《 CNBC 》報導，根據證券交易委員會（ SEC ），迪士尼在今年 10 月 3 日為止，在全球共雇用了 20.3 萬名員工，其中約 80% 為全職工作者，20% 為兼職工作者。約 15.5 萬人在主題樂園、產品體驗等部門工作，業務範圍包括迪士尼在美國海內外的主題樂園、度假村、郵輪以及商品販賣部。迪士尼今年早前發表第四季的財務報告指出，COVID-19 帶給主題樂園等相關部門的成本，高達 24 億美元，而利潤則暴跌 61% 至 26 億美元。在第二季的財務報告顯示，迪士尼公司因為疫情大流行損失了 10 億美元的營業收入，在第三季增加至 35 億美元。
目前在加州的所有主題樂園都因為防疫措施暫停開放，加州政府要求確診率必須維持在十萬分之一以下，才能夠重新開放樂園。2 座迪士尼主題樂園所在的橘郡（ Orange County ）週三（ 25 ）的確診率為十萬分之 20.2，遠高於防疫標準。
而其他迪士尼樂園，在佛羅里達早前恢復開放，但工作人員及遊客都必須遵守嚴格的防疫措施；法國巴黎迪士尼樂園則是在當地爆發第二波疫情後，再次被要求暫停營業。但在疫情較為受到控制的東亞，中國上海、香港以及日本東京的樂園則保持開放。
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