王道銀獲2020台灣企業永續獎四大獎

秉持利他圓己的理念實踐永續經營，王道銀行（O-Bank）於2017年通過國際B型企業認證，成為台灣第一家B型企業認證的上市公司及金融業者，2018年起連續三年榮獲「天下CSR企業公民獎」且今年為中堅企業組第二名，亦連續數年獲頒台灣企業永續獎，今年（2020）再獲頒綜合績效類「台灣永續企業績優獎」、企業卓越案例類「性別平等獎」和「創意溝通獎」，以及「企業永續報告獎」金融及保險類銀獎，表彰王道銀行長期落實企業社會責任與推動永續經營的卓越成績。

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財團法人台灣永續能源研究基金會每年舉辦台灣企業永續獎，由產官學界各領域傑出專業人士組成評審團，選拔善盡企業社會責任的優秀企業，推動台灣企業邁向永續發展。王道銀行持續秉持利他圓己的理念實踐永續經營，由上而下開展公司治理、員工照顧、客戶關係、環境保護以及社會參與等五大面向的共好舉措，打造系統化、制度化的永續治理機制，榮獲綜合績效類「台灣永續企業績優獎」。

在企業卓越案例的評選上，王道銀行已連續3年獲得「性別平等獎」的肯定，除了在內部持續打造性別友善職場之外，更結合金融本業推出各項支持性別平權的專案，包括過去曾率先同業發行彩虹公益認同卡，去年更進一步推出「524 同婚幸福專案」及「女性優惠貸款」，同時也要求供應商承諾保障人權、公平照顧員工，共同打造性別平等與尊重多元的環境。





此外，王道銀行持續和消費者溝通「共好消費」的理念，依據不同渠道設計多元訊息，協同非營利組織、社會企業和B型企業的生態圈，鼓勵和倡導社會大眾加入公益認同卡行列、實踐綠色消費，將消費行為轉化為促進環境保護與社會正義的行動，是以獲頒「創意溝通獎」。





王道銀行自2016年首次出版第一本企業社會責任報告書以來，已連續5年榮獲台灣永續企業獎「企業永續報告獎」。王道銀行今年度編撰出版的「企業社會責任報告書」，依循全球報告倡議組織（GRI）永續報告準則（GRI Standards）、AA1000當責性原則、證交所上市上櫃公司企業社會責任實務守則、ISO 26000指引、聯合國全球盟約揭露要點及聯合國永續發展目標等指標，並通過英國標準協會（BSI）認證，確保資訊揭露的完整度、可信度與溝通成效。

王道銀行表示，台灣企業近年來越來越重視在企業營運兼顧對於社會與環境的影響，未來王道銀行也將持續於企業永續各面向精益求精，秉持「利他圓己」的王道精神，實踐永續經營並與所有利害關係人共好的承諾。