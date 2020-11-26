為愛抗癌心靈講座　余苑綺分享戰勝病魔心路歷程

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活動由新北市黨部婦展會會長許昭興擔任主持人，並邀請到新北市黨部主委何博文和民進黨婦女部主任許嘉恬為余苑綺一家獻上祝福。
余苑綺表示，第一次罹癌時還沒有結婚，但直腸癌復發時已經結婚，跟第一次完全不一樣，有種天堂掉到地獄的感覺。當時剛生完兒子，在去月子中心的路上，不停想說為什麼罹癌的是我，小孩剛生下來就無法見面，擔心以後沒有媽媽，回憶起當時的情景，余苑綺斗大的淚水止不住掉了下來。
想到化療的過程，余苑綺說，真的很痛苦，會不停地吐、上廁所，更不能吃喝任何東西，也導致泌尿道感染，全身上下都不舒服，化療完終於能夠進食時，又被通知第2次化療，一點喘息的時間都沒有。
李雅萍則是每天和女兒視訊，鼓勵她不要放棄，繼續做化療。而綺綺在化療中途忍不住問醫生，會不會有結束的一天，但連醫生也不知道，她看不到光一片黑暗，也不知道痛苦的治療有沒有成果，因為還是有可能會走，就忍不住想要放棄。
由於治療的過程太過痛苦，余苑綺跟在場聽眾分享，當時有負面的想法，甚至已經寫好給女兒的遺書，她也當場念出：如果媽媽不在了，相信都是神的決定，你不要難過，媽媽在天上會看顧你們，希望你們幸福快樂，媽媽真的真的好愛你們。下一輩子，我們還要當家人！
李亞萍也分享當生活健康、熱愛運動的余苑綺被診斷出罹患直腸癌後，家人一開始都不敢讓她知道這件事，而余苑綺的個性也是報喜不報憂、比較壓抑，怕把負面情緒發洩出來也只會讓家人難過，所以第一次罹癌時是抱著輕鬆的心情，認為自己會好，但在得知余苑綺罹癌時，李亞萍哭得最慘。
余天表示，他自己不敢哭，因為他還要安慰家人，只有深夜才敢一個人落淚，在他跑選舉行程時，大家都沒有叫他要選上，反而都一直關心綺綺的病情。