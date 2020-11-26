澎湖一黃姓婦人疑似跳馬公第三漁港輕生
記者張茂雄/澎湖報導
calendar_today2020-11-26 17:34:43
澎湖縣政府消防局26日下午13時38分接獲文澳派出所通報，有民眾黃小姐前往該所報案指稱，家住馬公市64歲的母親26日上午5時許出門迄未返家﹔經家屬找尋後在馬公市新營路558號(澎湖區漁會製冰廠前)發現母親騎乘的機車與拖鞋，因此懷疑有跳海輕生的可能。
消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊救生艇、消防及救護車輛，共5車、1艇、12人前往馬公幾個漁港附近救援，由大隊長陳正宜負責現場指揮，另通知海巡署第十三巡防區派員到場協助，並請岸巡單位調閱港區監視器查看。經勤務人員抵達現場後回報，於港區確有發現黃姓婦人騎乘的機車(6**-P**)，但未見其蹤影，隨即分工展開岸際搜尋，並下艇實施港區海域搜索作業。搜救人員旋於14時40分許，在第三漁港(天和生物股份有限公司澎湖分公司前方)凸堤涵洞內發現疑似失聯婦人，經救生艇搜救人員入水以長背板固定後，合力搬運上岸，並經家屬確認為失聯婦人無誤。因該婦人已呈現OHCA狀態、頭部有明顯撕裂傷，且呈現冰冷僵硬樣態，經家屬表示放棄急救，現場乃交由岸巡人員處理後續事宜。