高嘉瑜出國考察「內幕」遭連環爆！網嚇壞：到底得罪誰
高嘉瑜出國考察「內幕」遭連環爆！網嚇壞：到底得罪誰
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 18:31:31
民進黨立委高嘉瑜日前遭爆名下有價值2千多萬的2筆房產，她則表示「吃過期食品、不買名牌，因此存錢不難」。不料後續幾位民代跳出爆料，高嘉瑜2011年時隨北市府到義大利做市政考察，在當地買精品包與勞力士手錶，再度引爆話題。對此，就有不少網友嚇壞直呼：「高嘉瑜到底是得罪誰？被追殺成這樣」。
國民黨北市議員游淑慧昨（25）日在政論節目中爆料，高嘉瑜過去還在北市府服務時，郝市府團隊2011年曾赴義大利考察，當時還是議員的高嘉瑜也一同隨行，不僅脫隊，還瘋狂掃貨，買得「大包小包」，讓公務人員很困擾。然而高嘉瑜本人也在今（26）日回應，「十年前首次出國，第一次到義大利，印象中那時只買了一個LV包包，是送給媽媽，況且當時同團都是國民黨的人，我怎麼可能在國民黨眼皮底下這樣做」，並指游淑慧當時是郝龍斌的秘書，都在照顧郝市長，應沒時間去注意其它的事，因此對於游的說法有些訝異。
沒想到出國考察風波至此仍未平息，國民黨議員王欣儀又在26日下午跳出加碼爆料，2011年時任北市議長吳碧珠帶隊出訪歐洲姊妹市時，隨行的高嘉瑜也買了一只俗稱「綠水鬼」的勞力士名錶，甚至還吃了兒子的零食。對於出國考察的事件持續延燒，也讓不少網友傻眼直呼，「（高）到底是得罪誰？被追殺成這樣」、「拜託取消考察，到底學什麼回來？比旅費還要有價值？」「真是牆倒眾人推，雞毛蒜皮的事也在嘴」、「這種陋習 台灣這些執政者到底有沒心要改善啦」、「被追殺的好慘，女神神話破滅」。（編輯：潘毅）