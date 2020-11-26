行政院推租稅優惠 盼取代香港藝術品拍賣中心地位
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-26 17:34:54
行政院院會今（26）日通過《文化藝術獎助條例》修正草案，新增參展或拍賣之文物或藝術品交易的兩項租稅優惠，包括「交易所得採分離課稅」、「進口免預繳稅款保證金」等，希望朝向取代香港藝術品拍賣中心地位努力。
行政院秘書長李孟諺轉述閣揆蘇貞昌的裁示，為因應數位科技、跨域藝術等多元文化發展，以及文化藝術各界人才與實際工作者所遭遇的實際困難等的解決，這次修正，從名稱就改為「文化藝術獎助及『促進』條例」，代表政府對藝文事務不再侷限於奬勵及補肋，更兼具促進發展之目的。蘇貞昌說，本案新增對藝文工作者的權益保障及藝文事業的租稅優惠，使其能持續在台灣深耕，傳揚台灣獨特的文化內涵。
蘇貞昌指出，其中，新增參展或拍賣之文物或藝術品交易的兩項租稅優惠，包括「交易所得採分離課稅」、「進口免預繳稅款保證金」等，都是為提升國內交易量及促成海外交易回流，以因應新的情勢，帶動周邊產業發展，提高台灣在國際藝術交易市場能見度及為國家爭取最大權益。
蘇貞昌說，本案送請立法院審議後，請文化部積極與立法院朝野各黨團溝通、爭取支持，早日完成修法程序。文化部表示，文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易的財產交易所得採分離課稅方式，稅率按成交價額之6%為所得額，依20%稅率扣取稅款；來台參展或拍賣的文物、藝術品進口，可提供書面保證時免預繳稅款保證金。