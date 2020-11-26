SBL／比P聯盟早2周開打！第18季SBL多平台轉播搶球迷
SBL／比P聯盟早2周開打！第18季SBL多平台轉播搶球迷
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-26 17:41:45
面對P. LEAGUE+新職籃聯盟的強力挑戰，瓜分球迷市場，今(26)日籃協召開第18季SBL超級籃球聯賽領隊會議，確定本屆賽程及各隊出賽名單，將提前2周在P聯盟開打前，於12月5日在新莊體育館正式點燃戰火，並有多平台轉播，競爭熱度。
籃協今日召開第18屆SBL超級籃球聯賽領隊會議，確定本屆賽程及各隊出賽名單，例行賽自12月5日假新莊體育館開幕，每隊將出賽40場，取前四名晉級季後賽，本屆比賽將由緯來電視網、公視、YAHOO運動、GETWINSPORT頻道、麥卡貝及SBL粉絲專頁等各大平台共同提供賽事直播服務。第18屆SBL共計將前往新北市新莊體育館、板橋體育館、臺北和平籃球館、彰化縣立體育館、桃園巨蛋、鳳山體育館六座場館，例行賽進行十個循環每隊出賽40場，依排名取前四名晉級季後賽，季後賽首輪採1-4名、2-3名進行五戰三勝制對決，勝隊進行冠軍決賽。五支參賽球隊本土(含華裔、外籍生)球員名單也在今日會議中確認完成，外籍洋將異動截止日為110年3月30日。本屆洋將身高限制為203公分，籃協將於11月30日安排已抵台洋將統一量測身高。