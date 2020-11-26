疫後漲聲！低點進場全球股票基金　漲勢平均逾6成

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投信業者指出，檢視今年低檔以來境內外全球股票型基金表現，名次超前的基金並未侷限於某些類型，不論是未限定產業別與國家的全球股票基金，或是鎖定AI、氣候變遷、成長型產業的主題式基金，都能創造傲人的超額報酬，顯見團隊選股與操盤能力才是績效能否勝出的關鍵。
保德信投信引進的PGIM Jennison全球股票機會基金團隊表示，近期全球投資信心明顯好轉，配合資金寬鬆環境，預期這波多頭走勢並未結束，根據美銀最新一期全球經理人調查結果，目前看多後市的比例創空前新高，受訪經理人有高達91%認為未來12個月全球經濟將好轉，該數據為2002年以來對經濟成長預期最為樂觀的階段，持有現金水位則同步下滑至2015年4月以來最低。
該團隊進一步指出，市場樂觀主要來自美國第三季GDP年增率創下歷史新高後，在年底消費旺季的支持下，下半年零售銷售呈現適度增長，例如近期公布的10月零售銷售年增率達5.7%，高於前值的5.3%，顯示美國整體消費市場持續增溫；再者，已開始有越來越多勞動人口重返工作崗位，促使消費購買力提升，同步帶動美國製造業及服務業PMI指數揚升。
團隊認為，在基本面好轉與經濟重啟成長的帶動下，這波多頭續航力值得期待，有機會帶動類股上演輪漲行情，只是隨著指數墊高，需留意短線獲利了結的修正賣壓，到年底前美股可能於高檔震盪，現階段若有意參與市場，建議拉回分批佈局以參與中長線多頭格局。
另外，新冠疫苗突破性進展也為股市帶來新契機，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，一支效果90%的疫苗將大力重振包括旅遊、商旅、能源和交通運輸等產業，加上拜登將推動新一輪紓困案，今年受到重創且一直未見明顯反彈的產業有望復甦，如觀光旅遊、航空運輸、零售服務、餐飲，以及房地產等行業，以小額存股分散買入美股相關標的，正是逢低佈局掌握下一輪行情的機會。
他進一步指出，疫後復甦經濟活動回歸正常的期待，加上季節性消費旺季延續到新年假期，消費概念股提供基本面支撐，包括汽車零件、奢侈品消費等所追蹤的S&P 500非必需性消費類股指數，今年以來雖已飆漲29.51%，但指數上漲主因主要來自最大權重股亞馬遜的亮麗表現，其他受到疫情打擊，包括郵輪類股、博弈娛樂類股等，在疫苗消息出來前股價仍處於相對低檔，而當疫苗消息發布當日概念股表現多數優於大盤，跌深後的落後補漲空間成為市場關注焦點。