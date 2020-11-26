中國研擬「台獨頑固份子清單」　陸委會：將視情況反制

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對此，陸委會發言人邱垂正回應，中國大陸研擬名單的行為干擾台灣民主政治運作，惡劣的行徑不但不會讓台灣人民感到恐懼，更會加深民眾對共產黨的厭惡。中共專制體制的無知與蠻橫，與普世價值漸行漸遠。陸委會呼籲，對岸應立即停止挑釁生事，勿因為錯誤的政策導致兩岸關係走上不歸路。
陸委會強調台灣人民不會接受中共的「一中原則」或是「一國兩制台灣方案」，政府不為因為中共的施壓恫嚇而有所妥協。未來，政府將會持續關注兩岸情勢發展，採取必要的防衛、反制手段。
而作為「一國兩制」典範的香港，日前香港特首林鄭月娥發表延宕一個多月的 2020 年《施政報告》，強調《基本法》與《港版國安法》能夠穩定香港局勢，大幅減少港獨行為，或與外部勢力勾結的違法情事。國際社會曾多次為香港民主自治發聲，呼籲北京收回國安法；台灣方面，也曾在香港「修例風波」（反送中）期間，多次聲援香港民主運動、提供香港青年庇護。
陸委會香港情勢回應，香港作為國際金融中心，國際社會當然會關心其商業環境、民主人權。北京、港府將治理失敗的事實歸咎於「外部勢力介入」、批評港人追求普世價值是，至今帶著秋後算賬的氣勢，打擊民主人士。對此，台灣及國際社會高度關注，且對香港民主自治的未來感到憂心。