中國研擬「台獨頑固份子清單」　陸委會：將視情況反制

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中國研擬「台獨頑固份子清單」　陸委會：將視情況反制

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-26 18:04:09｜update2020-11-26 18:16:37

陸委會發言人邱垂正
▲陸委會發言人邱垂正回應國台辦制定「台獨頑劣份子清單」，表示政府將會視情況研擬反制。（圖／記者呂炯昌攝／2020.11.26）
中國國台辦日前證實，當局正在制定「台獨頑固份子清單」將依法精準打擊少數「台獨份子」及其金主，國台辦發言人朱鳳蓮更嗆，這些台獨頑劣份子，行多不義必自斃，最終難逃正義的審判。對此，陸委會今（ 26 ）日回應強調，中國大陸不是正常的法治國家，提醒國人與對岸交流必須留意，政府將會持續關注情勢發展，採取必要的防衛措施、研擬反制方式。
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中國國台辦發言人朱鳳蓮 25 日於例行記者發佈會上表示，不能容忍台獨頑固份子公然挑釁國家主權與領土完整，將會持續精準打擊台獨份子及主要支持者、金主。謀「獨」行徑惡劣的台獨者，包括在島內外組織、策劃、實施分裂國家活動的首要份子及其金主等主要支持者，都必將依法受到人民的審判和歷史的懲罰。朱鳳蓮又稱，該名單是針對「少部分人」而非廣大的台灣同胞，表示打擊台獨，兩岸關係才能夠和平發展。
對此，陸委會發言人邱垂正回應，中國大陸研擬名單的行為干擾台灣民主政治運作，惡劣的行徑不但不會讓台灣人民感到恐懼，更會加深民眾對共產黨的厭惡。中共專制體制的無知與蠻橫，與普世價值漸行漸遠。陸委會呼籲，對岸應立即停止挑釁生事，勿因為錯誤的政策導致兩岸關係走上不歸路。

陸委會強調台灣人民不會接受中共的「一中原則」或是「一國兩制台灣方案」，政府不為因為中共的施壓恫嚇而有所妥協。未來，政府將會持續關注兩岸情勢發展，採取必要的防衛、反制手段。

▲中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。資料照。（圖／翻攝自人民日報）
▲中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。資料照。（圖／翻攝自人民日報）
而作為「一國兩制」典範的香港，日前香港特首林鄭月娥發表延宕一個多月的 2020 年《施政報告》，強調《基本法》與《港版國安法》能夠穩定香港局勢，大幅減少港獨行為，或與外部勢力勾結的違法情事。國際社會曾多次為香港民主自治發聲，呼籲北京收回國安法；台灣方面，也曾在香港「修例風波」（反送中）期間，多次聲援香港民主運動、提供香港青年庇護。

陸委會香港情勢回應，香港作為國際金融中心，國際社會當然會關心其商業環境、民主人權。北京、港府將治理失敗的事實歸咎於「外部勢力介入」、批評港人追求普世價值是，至今帶著秋後算賬的氣勢，打擊民主人士。對此，台灣及國際社會高度關注，且對香港民主自治的未來感到憂心。
▲香港特首林鄭月娥11月25日至立法會宣讀2020年《施政報告》。（圖／翻攝自《香港01》）
▲香港特首林鄭月娥11月25日至立法會宣讀2020年《施政報告》。（圖／翻攝自《香港01》）
 
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